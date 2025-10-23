Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte gezinsauto is een fijne Duitse occasion

Met een budget van 10.000 euro kun je een nette, compacte gezinsauto kopen die niet alleen praktisch is, maar ook luxueus aanvoelt. Denk aan merken als Mercedes-Benz, Audi en Volvo – allemaal occasions met uitstraling en een solide reputatie. We bekijken drie interessante keuzes: de A-klasse, A3 en V40.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Luxe compacte gezins-occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar luxe compacte auto’s voor bestuurders die niet alleen comfort willen, maar ook een auto van een mooi merk. Daarbij hanteren we een maximumbudget van 10.000 euro. Vind je deze Audi A3-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van afgelopen dinsdag en komende zaterdag.

Audi A3 (2012 – 2020)

De derde generatie Audi A3 is als occasion nog steeds populair en dat komt vooral door zijn ingetogen ontwerp en solide afwerking. De compacte Audi deelt zijn basis met de Volkswagen Golf, maar voelt dankzij het stevigere onderstel strakker en sportiever aan. Binnenin is alles logisch geplaatst en degelijk gebouwd, precies zoals je van Audi verwacht.

De bagageruimte meet 380 liter, wat net iets ruimer is dan veel directe concurrenten. De stoelen bieden een goede ondersteuning en de materialen ogen hoogwaardig. Op snelwegtempo rijdt de Audi A3 opvallend stil en verfijnd. Voor maximaal 10.000 euro is het aanbod flink: op Gaspedaal.nl staan ruim tweehonderd occasions te koop.

Waarop moet je letten bij een Audi A3-occasion

Hoewel de Audi A3 over het algemeen betrouwbaar is, verdient hij aandacht op een paar punten. De TSI- en TFSI-benzinemotoren gebruiken soms meer olie dan verwacht, dus houd dit goed in de gaten. De S tronic-automaat (met dubbele koppeling) is fijn in het gebruik, maar heeft soms last van elektronische storingen, waardoor hij niet meer wil werken. Ook een te laag oliepeil in de transmissie veroorzaakt dit probleem.

Bij de 1,5-liter turbomotor komt het incidenteel voor dat de slang van de turbo losschiet. Dat herken je aan een plof en een fluitend geluid, waarna de motor vermogen verliest. De oplossing is eenvoudig: de slang opnieuw goed vastzetten. Verder zijn er bij de Audi A3 elektronische storingen in het keyless entry-systeem bekend, waardoor de auto soms niet reageert op de startknop.

