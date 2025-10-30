Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte crossover is een occasion met sportieve trekjes

Met een budget van maximaal 15.000 euro kun je een compacte crossover vinden die niet alleen praktisch is, maar ook karakter heeft. Denk aan occasions als de Nissan Juke, Renault Captur en Mazda CX-3 – opvallende auto’s die niet duur zijn in gebruik.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 15.000 euro

Met een budget van maximaal 15.000 euro is er binnen het crossover-segment genoeg te kiezen. Je kunt dan voor grotere modellen gaan of juist kleinere auto’s met meer karakter. Een goed voorbeeld van die laatste categorie is de Mazda CX-3. Toch liever iets anders? Op dinsdag en donderdag schreven we al over twee andere alternatieven voor je.

Mazda CX-3 (2014 – 2021)

De Mazda CX-3 is een compacte crossover met sportieve trekjes. Hij oogt sierlijk, is degelijk gebouwd en rijdt verrassend volwassen. Dankzij de precieze besturing en vrij stevige vering stuurt de CX-3 scherper dan de meeste concurrenten. Daarbij zorgt de hogere zitpositie van de occasion voor een goed overzicht, zonder dat de auto log aanvoelt.

Het interieur ziet er verzorgd uit en is uitstekend afgewerkt, al is de ruimte achterin bescheiden en de bagageruimte niet erg groot. De stoelen zitten goed en het dashboard is overzichtelijk. De grotere, ongeblazen SkyActiv-motoren van de Mazda CX-3 zijn soepel, stil en betrouwbaar. Voor maximaal 15.000 euro kun je kiezen uit een flinke selectie occasions. Een mooi voorbeeld is de zwarte 2.0 ‘GT-M’ (2016, 91.000 km), te koop bij een autobedrijf in Kollumerpomp voor € 14.950.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Mazda CX-3 is over het algemeen een zorgeloze occasion. De airco stopt weleens vanwege een lekkende condensor, maar de garage zet er zo een nieuwe voor je in.

Regelmatig olie verversen houdt de automaat soepel, dus controleer bij een testrit de onderhoudshistorie van de occasion. Controleer ook of alle elektronische functies werken, want daar kunnen soms kleine storingen in optreden.

