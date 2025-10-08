Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën BX Sport van familie Flodder is nu te koop als occasion

“Hoe denken de heren te gaan betalen? Cash, Diners Club, American Express, Visa?”, vraagt buurman en Citroën-dealer Neuteboom. Het antwoord van de gebroeders Flodder is een polaroid met het bewijs van overspel, dat volgde op de legendarische filmwoorden “Buurman, wat doet u nu?” De Citroën BX waar het om draait, wordt nu verkocht als occasion.

In bovenstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee een BX Sport. Hij legt uit waarom de auto ook al zonder Flodder-geschiedenis bijzonder is.

Citroën BX GTI van Flodder

In de Flodder-serie gaat het om de 19 Sport. Dit betekent dat de bekende UX9-motor onder de kap ligt. Deze krachtbron kreeg technische verbeteringen waardoor het vermogen steeg tot 127 pk en 172 Nm aan koppel. Dat is vandaag de dag niet veel, maar hij weegt dan ook minder dan 1.000 kg. De BX sprint in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/h.

Ook het onderstel van de Flodder-auto is bijzonder. Hij beschikt over het zogenaamde hydropneumatische veersysteem. Dit resulteert in een hoge mate van comfort met een zekere stuurscherpte. Hij duikt en deint flink, maar niet op een zweverige manier. De sterk bekrachtigde besturing is precies en je kunt de vedergewicht er goed mee plaatsen. Zo kun je deze BX Sport op een flink tempo bochten ingooien om daarna over drie wielen naar buiten te glijden.

De Sport heeft andere bumpers, koelopeningen in de grille, skirts, een spoiler achterop, lichtmetalen wielen met bredere banden en uitgebouwde wielkasten. In het interieur zachte, maar fijn zittende sportstoelen, een driespaaks stuurwiel en een dashboard met analoge meters.

De occasion

De Citroën BX van de familie Flodder is door een Citroën-dealer volledig gerestaureerd en de motor is gereviseerd. De occasion ziet er als nieuw uit en is een prachtig stukje Nederlandse filmgeschiedenis. Dit heeft helaas een flink prijskaartje. De auto met 135.000 kilometer op de teller uit 1986 heeft een vraagprijs van net geen 70.000 euro. Ter vergelijk: er staat een rode origineel Nederlandse GTI – met dezelfde motor – te koop voor net geen 8.000 euro.