Charmante Volkswagen is nu betaalbare occasion

Je auto is belangrijk, hij moet passen bij je leefstijl. Lekker retro, want je hebt een duidelijke hang naar het verleden. Praktisch heb je eigenlijk geen eisen, twee zitplaatsen zijn genoeg. Je hebt vijftien mille te besteden. Dan is deze Volkswagen-occasion een voor de hand liggende keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

We gaan voor de retrochic deze keer, met als derde kandidaat de Volkswagen Beetle. Maar we hebben ook nog twee andere opties: de Mini Cooper en Fiat 500.

Volkswagen Beetle (2011 – 2018)

De Beetle heeft zijn heel eigen charme. Goed, hij heeft niet veel overeenkomst meer met een echte, oude ‘kever’, maar onderscheidend is hij zeker. De occasion is wel erg gevoelig voor een lekkere kleur, in het zwart ‘slaat hij dood’, maar dat is ook een smaakkwestie. Het dashboard heeft ook de kleur van de buitenkant. Voorin zitten twee volwassenen uitstekend, de achterbank is gewoon een aanvulling op de bagageruimte, al is die met 310 liter niet eens piepklein.

De Beetle-occasion rijdt verder als een Golf en dat is gewoon héél comfortabel. Voor bijna alle kopers is de 1,2 liter motor sterk genoeg. Bij een autobedrijf in Woudenberg hebben we een mooie knalrooie 1,2 Exclusive Series gevonden (2017, 107.000 km) voor 14.995 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de Volkswagen Beetle-occasion

Technisch is deze Beetle een Golf 6. Bij de 1,2 liter TSI-motor kan de distributieketting oprekken. Dat is een kostbare reparatie, maar komt pas voor bij een hoge kilometerstand. Bij die motoren slaat ook wel eens een bougiekabel door.

Dat valt qua kosten nogal mee. Vervelender is de elektronisch aangestuurde waterpomp. Als die niet werkt, loopt de motor heet en dat kan heel kostbaar worden. Typisch Beetle is wel dat de zijruiten zich soms niet goed ‘zetten’ bij het sluiten. Vaak komt dat vanzelf weer terug, dat wordt een reparatie.

De winnaar van deze week

Smaak en persoonlijke voorkeur zijn bij dit soort auto’s compleet doorslaggevend. Je bent ‘weg’ van de een en verfoeit de anderen. Prima, volg vooral je hart, dat is de beste keuze. Maar ja, ik moet wel een keuze maken. Hmm, dan kies ik toch voor de Mini.