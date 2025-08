Deel dit: Share App Mail Tweet

Capabele crossover-occasion komt niet vast te zitten op vakantie

Een crossover voor je gezin is voor velen tegenwoordig een logische optie. Alleen kan die op een modderig kampeerveldje vast komen te zitten met zijn voorwielaandrijving, terwijl de Honda CR-V daar als occasion geen last van heeft.

Honda staat bekend om zijn betrouwbaarheid en dat bevestigt de derde generatie CR-V. Deze occasion heeft de hoge zit en flinke binnenruimte van een crossover, maar daarnaast heeft hij wat offroad-capaciteiten en een zeer degelijke aandrijflijn.

Techniek van de Honda CR-V

Het motorenaanbod van de Honda CR-V is best overzichtelijk. De benzineblokken zijn een 2,0-liter met 150 pk en een later geïntroduceerde 2,4-liter, die 166 pk produceert. Voor dieselen kun je terecht bij de 2,2-liter, die 140 pk produceert. Zowel de benzine- als de dieselmotoren hebben een distributieketting die in principe onderhoudsvrij is.

Bij de meeste modellen beschikt de Honda CR-V over een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarnaast was een vijftrapsautomaat tegen meerprijs leverbaar op de 2,0-liter en standaard op de 2,4-liter. Dieselmodellen uit latere jaren waren er ook met een vijftrapsautomaat. De occasion heeft verder bijna altijd vierwielaandrijving, maar de 2,0-liter is ook geleverd met voorwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Honda CR-V-occasion

De aircocompressor laat het bij occasions soms afweten, dus check of het systeem goed koelt en of de compressor geen bijgeluiden maakt. Controleer verder of de voorgeschreven airbagterugroepactie (Takata) is uitgevoerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Honda CR-V schreven.

Bij de Honda CR-V ervaren de diesels soms wat irritante kwaaltjes die je vaak niet direct opvallen tijdens een testrit. Zo komen er bij occasions weleens storingen, zoals haperende egr-kleppen en vervuilde roetfilters, voor. Bij de handgeschakelde modellen is slijtage aan de koppeling en het vliegwiel het belangrijkste potentiële aandachtspunt.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze rode Honda CR-V, uit modeljaar 2007, in het Friese Kootstertille. De occasion beschikt over het 2,0-liter benzinemotorblok en een handgeschakelde transmissie. Daarnaast heeft de auto 124.620 kilometers aan ervaring en is dit een ‘Elegance’-uitvoering met vierwielaandrijving.

Die uitvoering zorgt ervoor dat er zaken als cruisecontrol en automatische airco aanwezig zijn. Het enige wat wij zelf aan de bolide aan te merken hebben, is dat de lak, zijn beste tijd al gehad heeft. De vraagprijs is 5.950 euro en de catalogusprijs was 35.485 euro.

