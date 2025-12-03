Deel dit: Share App Mail Tweet

Campers duur? Goedkope Marktplaats-parel is originele basis en wordt wegenbelastingvrij

De kosten voor het bezit van een camper stijgen, maar je kunt ook voor erg weinig geld een leuke basis vinden. Bijvoorbeeld deze goedkope Honda Acty die ook nog eens wegenbelastingvrij wordt.

Zo’n Honda Acty is absoluut niet voor iedereen. Hij is klein, heeft weinig vermogen en biedt niet het comfort van een grote camperbasis. Toch hebben velen al laten zien dat je prima op avontuur kunt met zo’n klein busje.

Honda Acty als basis voor een camper

De gevonden Honda Acty is nog geen camper, maar dat kun je er natuurlijk zelf van maken (je moet wel aan een paar eisen voldoen). Het voordeel is dat de techniek van de Honda redelijk degelijk is en je voor weinig geld al in iets bijzonders rijdt.

Met een leeggewicht van slecht 779 kg betaal je momenteel weinig wegenbelasting voor het busje en dat wordt hij in de toekomst ook nog eens wegenbelastingvrij. Dat er overigens prima te leven is met zo’n Acty, bewijst Mark in onderstaande video.

Toch is de tweecilinder met een slagvolume van 547 cc niet voor iedereen de beste dagelijkse motor of krachtbron voor in een camper. Je zult je rijstijl moeten aanpassen op aan auto.

Dit kost de occasion

Ben je bereid wat comfort en luxe in te leveren, dan kun je al voor 6.400 euro een exemplaar vinden met 66.823 kilometer op de teller. Hij komt uit 1987 en wordt dus nog een wegenbelastingvrije oldtimer. Dat scheelt toch al snel duizenden euro’s per jaar aan mrb ten opzichte van een grote camper.