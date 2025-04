Deel dit: Share App Mail Tweet

Echte Britse roadster met middenmotor is nu betaalbare occasion

Bij een kleine cabrio denk je al snel aan een Mazda MX-5 of een Toyota MR2, maar er zijn in het segment ook andere, leuke opties, zoals de MG TF. Deze occasion geeft stiekem aardig veel waar voor je geld, in ieder geval tot 5.000 euro.

De MG TF werd geproduceerd van 1995 tot 2011. Oorspronkelijk onder de vleugels van BMW, daarna onder eigen MG-naam en daarna onder de vlag van het Chinese MG Motor (uit Nanjing).

MG TF als leuke cabrio

Ondanks de organisatorische problemen bij het moederbedrijf, hadden ze een superleukste roadster in het modellengamma: de MG TF. Het model heeft bijvoorbeeld een scherper uiterlijk en torsiestijvere carrosserie dan zijn voorganger: de F. Daarbij heeft de TF een leeggewicht van 1.049 kilogram gecombineerd met een 120 pk-sterke middenmotor. Een echt leuke occaison dus!

Verder is de TF prijstechnisch een aardige keuze. Zo zijn vergelijkbare MX-5’jes en MR2’tjes, met evenveel kilometers op de teller, duizend à tweeduizend euro duurder. Lees hier de koopwijzer van de MG TF.

Let hier op bij een MG TF-occasion

Een belangrijk aandachtspunt van de occasion is roest, met name aan het subframe en de bodem. Daarnaast kunnen de kunststoffen achterruiten nog wel eens scheuren.

Verder komen lekkende koppakkingen nog wel eens voor en is het belangrijk dat de distributieriem tijdig vervangen wordt, al is dat laatste bij iedere auto met riem van belang. Veel koppakkingen en waterpompen zijn inmiddels wel vervangen door verbeterde exemplaren. Als dit niet het geval is, is dat een mogelijk hoofdpijndossier omdat sleutelen aan de middenmotor lastig is door de beperkte ruimte. De beste MG TF-occasions zijn de modellen die langere tijd door serieuze liefhebbers zijn gekoesterd.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze TF hardtop (bouwjaar 2002), bij een bedrijf in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. Het betreft een model die 158.425 kilometer heeft gelopen en te koop staat voor 3.950 euro. De catalogusprijs van deze occasion was minstens 30.290 euro nieuw.