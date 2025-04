Deel dit: Share App Mail Tweet

Budgetvriendelijke gezinscoupé is nu toegankelijke occasion

Het bezit van een coupé gaat meestal gepaard met een gebrek aan gebruiksgemak en je denkt al gauw aan hogere aanschafkosten. Maar dat dat helemaal niet hoeft, bewijst de occasion van vandaag: de Hyundai Veloster.

De Hyundai Veloster komt in 2011 op de markt en zit qua vorm het meeste tussen een hatchback en een coupé in. De carrosserie is verder asymmetrisch: een grote deur links, twee ‘normale’ portieren rechts en een grote achterklep. In 2012 voegt Hyundai de Veloster Turbo toe, maar door tegenvallende verkopen is deze zeldzamer als occasion in Nederland. Tegen 2018 stopt de verkoop van deze eerste generatie en brengt Hyundai een opvolger uit.

Sportieve Hyundai Veloster-ambities

De Veloster heeft altijd voorwielaandrijving en standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het start-/stopsysteem en lange overbrengingsverhoudingen zijn gunstig voor het verbruik, maar dat laatste draagt niet bepaald bij aan bij de dynamische intenties van een sportcoupé. Naast de handbak levert Hyundai sommige occasions automatische DCT-zesversnellingsbak met schakelbediening aan het stuur.

Aanvankelijk is er maar keuze voor één motoroptie: de 1,6-liter viercilinder GDI-benzinemotor. Dit motorblok levert zonder turbo 140 pk en 167 Nm. De Hyundai Veloster Turbo heeft hetzelfde motorblok, maar ditmaal met een turbolader. Daardoor is dit sterkere model toegerust met 186 pk en 265 Nm. Beide versies van het motorblok zijn uitgerust met een onderhoudsvrije distributieketting, wat fijn is bij het uitzoeken van een occasion.

Aandachtspunten van een Hyundai Veloster-occasion

Eerder schreven we al dat de Hyundai Veloster zonder compressor adequate kracht had, maar dat je voor sportiever rijden toch de occasion met turbo wilt.

Wat verder te benoemen is, is dat het Hyundai Veloster-interieur gevoelig is voor instapslijtage en dat het panoramadak mogelijk fluitende geluiden maakt, op hogere snelheden. Dat laatste punt is bij occasions zo verholpen door het opnieuw af te stellen of nieuwe panoramadak-rubbers te monteren.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Hyundai Veloster Turbo (uit 2013) in Den Bosch. Het betreft een model met een handgeschakelde zesversnellingsbak en 97.227 kilometer op de klok. De verkoper vraagt hier 13.399 euro voor, terwijl de catalogusprijs 32.995 euro was. Als je iets goedkopers zoekt zijn er nog een dozijn andere Veloster-occasions te vinden, maar die moeten het wel allemaal zonder de turbo doen.