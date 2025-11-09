Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Britse occasion met V8 is heel zeldzaam, maar ontzettend bereikbaar

Een Britse occasion die over een achtcilinder beschikt en zeer exclusief is. Je denkt misschien aan een Jaguar, maar de Rover 75 V8 is veel zeldzamer.

De 75 werd oorspronkelijk ontwikkeld in samenwerking met BMW en stond bekend om zijn klassieke lijnenspel, chroomaccenten en ingetogen luxe. Toen Rover later besloot om de voorwielaangedreven basis radicaal te verbouwen voor een achtcilinder met achterwielaandrijving, ontstond de Rover 75 V8. Deze versie, gebouwd in beperkte oplage, bleek een verrassend betrouwbare occasion.

Rover 75 V8

In tegenstelling tot de reguliere modellen met vier- of zescilinders, kreeg de Rover 75 V8 een 4,6-liter motor (met 260 pk) uit de Ford Mustang onder de kap. De motor ligt in lengterichting en de kracht gaat naar de achterwielen via een handgeschakelde vijfbak. De 75 V8 heeft een sperdifferentieel.

De technische aanpassingen vereisen een zwaar gemodificeerde bodemplaat, waardoor zelfs de reservewielbak moest verdwijnen. De V8 onderscheidt zich verder door een grotere grille, dubbele uitlaten en een subtiel agressievere houding.

(Afbeelding: AutoTrack / Vakgarage Rida B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Vakgarage Rida B.V.)

Het interieur van de occasion ademt Britse degelijkheid. Klassiek houtfineer, crèmekleurige tellers en dikke tapijten herinneren aan de tijd van sigarenrook en clubfauteuils. De MG ZT 260, de sportieve tweelingbroer van de Rover 75 V8, verruilt dat voor donkerder tinten, sportstoelen en aluminium accenten. Over beide modellen kun je meer lezen in onze koopwijzer.

Aandachtspunten van een Rover 75 V8-occasion

Het belangrijkste bij een Rover 75 V8-occasion is dat hij goed behandeld is, dus controleer de onderhoudshistorie van tevoren. Daarnaast is er bij gebruikte modellen kans dat de remleidingen roesten Verstopte afwateringsgaten in de opvangbak onderaan de voorruit kunnen waterschade aan de motorstuureenheid veroorzaken.

Occasions

De Rover 75 V8 is erg zeldzaam, waardoor we op gaspedaal.nl maar twee occasions kunnen vinden. Hun waarde stijgt gestaag, maar de prijzen blijven bescheiden, vergeleken met hoe exclusief ze zijn. De prijzen van deze twee auto’s zijn respectievelijk 12.000 en 23.000 euro. De goedkoopste is zilverkleurig, komt uit 2006 en heeft 80.010 kilometer op de klok. De duurste is zwart, komt uit 2005 en heeft 141.000 kilometer op de teller.

