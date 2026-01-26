Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze goed klinkende V8-occasion zorgt wel voor jaloerse blikken, maar is bereikbaarder dan je denkt

De Jaguar F-type is niet alleen een klassieke Britse sportauto, maar ook een moderne uitdager van de Duitse orde. Z’n prijskaartje is in ieder geval niet meer sportwagenwaardig, want als occasion is hij inmiddels verrassend bereikbaar.

Een Jaguar F-type presenteert zich met zijn lange motorkap, korte achterkant en gespierde wielkasten als uitgesproken sportauto. De vormgeving is herkenbaar Jaguar, met fraaie details zoals verzonken portiergrepen en een uitklapbare achterspoiler. Leverbaar als cabrio met stoffen kap of als Coupé met vast dak, straalt de occasion in beide gedaantes meer sportauto dan Grand Tourer uit. Over de styling van modernere Jaguars, zoals de Type 00 Concept, zijn mensen een stuk minder te spreken. Dat gaat zelfs zo ver dat de designbaas van Jaguar onlangs ervoor is ontslagen.

Jaguar F-type als warmbloedige sportwagen

Het motorblok van de Jaguar F-type ligt in de lengterichting voorin de neus. Er zijn drie verschillende motoropties. Als kleinste optie is er een 2,0-liter viercilinder. Met hulp van een turbo produceert dit motorblok 300 pk. De 3,0-liter V6 met mechanische compressor is verder een populaire motorkeuze. Deze levert 340 tot 400 pk. Als topmotorisering krijg je een 5,0-liter V8 met mechanische compressor, die 450 tot 575 pk produceert.

De snelste versie van deze occasion (de SVR) doet de standaardsprint in 3,7 seconden en heeft een topsnelheid van 322 km/h. Meestal hebben deze auto’s achterwielaandrijving, maar vierwielaandrijving komt soms ook voor bij krachtigere motoropties. Schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak of achttrapsautomaat.

(Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.)

De besturing is niet de scherpste in zijn klasse, maar het chassis van de Jaguar F-type voelt speels en uitdagend aan. Onder het keurige voorkomen schuilt een occasion die zich verrassend hooligan-achtig laat rijden, met veel tractie en een motor die dankzij het actieve uitlaatsysteem indrukwekkend klinkt. Het interieur is krap en praktisch beperkt, maar maakt veel goed met sfeer, fraaie materialen en een cockpit die volledig op de bestuurder is gericht.

Aandachtspunten van deze occasion

Bij vroege exemplaren komen weleens haperende deurgrepen, een weigerende tankklep en condensvorming in de koplampen voor. Controleer verder bij cabrio’s of het dakmechanisme nog goed werkt. Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan mogelijke bijgeluiden uit de mechanische compressor. Tenminste, als je voor een occasion met V6 of V8 gaat. Deze geluiden wijzen namelijk mogelijk op slijtage. Meer aandachtspunten van deze auto kun je in zijn koopwijzer vinden.

Zoveel kost de Jaguar F-type als nu occasion

Momenteel is het aanbod op Gaspedaal.nl goed te noemen, want er staan 67 modellen op deze site te koop. De allergoedkoopste F-type heeft twee ton op de teller en kost een (relatief) schappelijke 28.500 euro. De duurste kun je voor 179.950 euro kopen, maar durven we eigenlijk niet eens een occasion te noemen. Dit 2025-model heeft namelijk maar 534 kilometer op de klok en is dus nog niet eens volledig ingereden.

(Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Top Cars B.V.)

Wij willen wel een Jaguar F-type met V8, maar zeker niet meer betalen dan nodig is. Daarom kiezen we voor deze auto: een zwart model uit 2015, met 63.056 kilometer op de klok. De occasion wordt verkocht in het Gelderse Doetinchem en de verkoper vraagt er 55.000 euro voor. Daarmee is dit de goedkoopste F-type met V8 die je op Gaspedaal.nl kunt vinden.