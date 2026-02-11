Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Britse occasion is zeer exclusief en heeft een V8 die aangepakt is door een Corvette-tuner

Op zoek naar een exclusieve Britse youngtimer met klassieke lijnen en een flinke V8? Overweeg dan deze Aston Martin Virage-occasion uit 1994. Hij is een statige krachtpatser met karakter.

Eind jaren tachtig moest de Aston Martin Virage het merk nieuw leven in blazen. Het model verscheen in 1988 en liep door tot halverwege de jaren negentig. Van deze auto zijn er slechts 1.050 exemplaren gebouwd, waardoor de occasions tegenwoordig zeer zeldzaam zijn.

Serieuze cijfers

Met een gewicht van 1.790 kilogram en een lengte van 4,70 meter is dit een grote, zware auto. Hij voelt daarom het messt thuis op de snelweg, als je lange afstanden op hoge snelheid wilt afleggen. Er is ook een ‘lichtgewicht’-versie van deze auto, maar die is alsnog best zwaar.

Onder de kap van de Aston Martin Virage ligt een atmosferische 5,3-liter V8, met 330 pk. Dit motorblok werd door de Amerikaanse Corvette-tuner Reese Callaway gemoderniseerd. Daarmee sprint hij in 6,5 seconden naar 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 250 km/h. Voor begin jaren negentig waren dat serieuze cijfers. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een drietrapsautomaat. Verder heeft de occasion altijd achterwielaandrijving.

(Afbeelding: AutoTrack / Van Grinsven Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Grinsven Auto’s)

(Afbeelding: AutoTrack / Van Grinsven Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Grinsven Auto’s)

Het ontwerp van de occasion kenmerkt zich door de brede heupen, een lange motorkap en een forse grille. De Aston Martin Virage is een prachtige, unieke grand tourer voor iedereen die gezine wil worden. Met veel leer, hout en dikke tapijten is het interieur minstens zo extravagant als het uiterlijk.

Aandachtspunten van de Aston Martin Virage

De bouwkwaliteit van deze occasion wisselt, omdat de Aston Martin Virage het laatste met de hand gebouwde model uit Newport Pagnell was. Controleer de carrosserie daarom zorgvuldig op roest, vooral rond wielranden, dorpels en onderzijde van de deuren.

Ook de techniek van deze occasion vraagt aandacht. Als je bij een testrit merkt dat de Aston Martin Virage oververhit, of veel olie/koelvloeistof verliest, moet je goed oppassen! Dit hoeft niet per se ernstig te zijn, maar mogelijk zijn dit symptomen van gescheurde cilinderkoppen. Verder komen er soms elektrische problemen bij deze auto voor, dus controleer tijdens je testrit of alle elektronica naar behoren werkt. Het is altijd verstandig om bij dit soort complexe, unieke youngtimers iemand met verstand van zaken naar de auto te laten kijken, voor je over gaat tot aankoop.

Prijs van deze occasion

De Aston Martin Virage is een zeldzame occasion. Daarom kun je er momenteel op Gaspedaal.nl maar eentje vinden. Er zijn maar weinig Virages gebouwd, waarvan er 240 een ‘Volante’-uitvoering (met open dak) waren. Van deze versies werd de helft met het stuur aan de linkerkant afgeleverd.

Wij hebben zo’n exemplaar weten te vinden in het Noord-Brabantse Rosmalen, voor 89.990 euro. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar nieuw kostte de auto meer dan een half miljoen gulden. De groene auto op de foto’s werd in 1994 oorspronkelijk in België op kenteken gezet. Verder heeft hij maar 31.483 kilometer op de klok.