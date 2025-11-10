Deze Britse luxe-occasion kost minder dan een nieuwe scooter
De Jaguar S‑Type is misschien niet het eerste model waar je aan denkt wanneer het woord ‘Jaguar’ valt, maar hij verdient beslist aandacht. Deze occasion heeft namelijk niet alleen luxe, maar is ook een echte sportsedan.
De Jaguar S-Type zag in 1999 het levenslicht en was bedoeld om het verkoopvolume van het merk stevig uit te breiden. Onder het klassieke uiterlijk – dubbele ronde koplampen, fraaie boogvorm – schuilt een nieuw ontwikkelde vierdeurs sedan met achterwielaandrijving en sportieve ambities.
Jaguar S-Type
De motorlijn van de occasions begon met een 3,0-liter V6 die 240 pk levert en een 4,0-liter V8 die 285 pk produceert; later volgden onder meer een 2,5-liter V6 (201 pk) en een 4,2-liter V8 met mechanische compressor (400 pk) in de Jaguar S-Type R. Van buiten oogt de S-Type als een knipoog naar de klassieke jaren zestig sedanmodellen van het merk, maar van binnen steekt hij modern in elkaar.
Het interieur combineert leer, houtfineer en de ‘J-gate’ automaat, al laat het dashboard qua materialen soms duidelijk de invloed van moederbedrijf Ford Motor Company zien. Meer informatie over de Jaguar S-Type kun je vinden in onze koopwijzer.
Aandachtspunten van een Jaguar S-Type-occasion
De Jaguar S-Type is een goed geprijsde occasion, maar je moet wel rekening houden met hoge maandelijkse lasten en reparatiekosten. Daarnaast hebben modellen uit de eerste bouwjaren kwetsbare automaten, dus controleer de onderhoudshistorie. De latere bouwjaren zijn sowieso te verkiezen, want deze hebben een betere kwaliteit, afwerking en betrouwbaarheid.
Occasions
Een gebruikte Jaguar S-Type is een interessante keuze voor wie een unieke sedan zoekt met Jaguar-DNA. Er staan op dit moment 59 auto’s op gaspedaal.nl te koop, waarbij je al voor 900 euro een dieseloccasion met vier ton op de teller hebt. De R-modellen, zoals te zien in de video van testredacteur Peter Hilhorst, kosten tussen de 7.750 en 23.500 euro. Hiervan staan er op dit moment vijf stuks te koop.
Autovisie test de leukste occasions
In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.
- Vergeten, maar cooler dan ooit: Toyota Supra vs. Mitsubishi Starion
- Sportief, stijlvol en (nu nog) betaalbaar: Audi TT vs. Alfa Romeo GTV
- Betaalbare luxe: Mercedes-Benz S-klasse vs. Lexus LS 600h L
- Bereikbare supercars: Lamborghini Gallardo vs. Nissan GT-R
