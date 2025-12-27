Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze oudere BMW laat je iedere voorbijganger omkijken en de occasion heeft nog wat feesttrucjes

De BMW Z1 is een auto die je niet logisch verklaart, maar ervaart. Hij heeft in de dorpels verdwijnende portieren en experimentele techniek. Daardoor voelt deze occasion eerder als een rijdend statement dan als een klassiek BMW-product.

Je kunt de occasion bijna een rijdend laboratorium noemen, omdat dit de auto was waarin BMW ongekend veel nieuwe ideeën samenbracht. De carrosserie bestaat bijvoorbeeld uit verwisselbare kunststof panelen en rust op een verzinkt stalen monocoque. Hierdoor is de auto zeer roestbestendig.

BMW Z1 als technologisch experiment

Het interieur van de occasion is minimalistisch, met een lage zitpositie en een rechtopstaande voorruit. De elektrisch bedienbare portieren, die volledig in de dorpels zakken, zijn het meest opvallend aan de auto. Rijden met open deuren hoort daarmee letterlijk tot de mogelijkheden, iets wat de BMW Z1 zijn unieke karakter geeft.

(Afbeelding: AutoTrack / Gijs Smulders)

(Afbeelding: AutoTrack / Gijs Smulders)

Onder de motorkap ligt de bekende atmosferische 2,5-liter zescilinder, uit de BMW E30 325i. Met 170 pk, achterwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak kwam de BMW Z1 aardig vooruit, maar zette geen cijfers neer die spectaculair waren: de standaardsprint gebeurt namelijk in 7,9 seconden en de topsnelheid ligt op 225 km/h. Maar de rijbeleving is bij deze occasion belangrijker dan de cijfers. De besturing is direct, het onderstel stevig en de auto voelt opvallend modern aan.

Aandachtspunten van de BMW Z1

De kenmerkende elektrisch wegzakkende deuren hebben slijtagegevoelige aandrijfriemen en mechaniek die mogelijk verslijt en breekt. Test dus uitgebreid bij een testrit of de deuren van je occasion nog goed zijn. Verder stelden we al dat de auto weinig last heeft van roest, vanwege zijn kunststof panelen. Als deze oud worden, kunnen ze wel scheurtjes krijgen.

(Afbeelding: AutoTrack / Gijs Smulders)

(Afbeelding: AutoTrack / Gijs Smulders)

Het stoffen dak en rubberen afdichtingen zijn ook aandachtspunten bij een gebruikte BMW Z1. Veroudering hiervan veroorzaakt soms lekkages in het interieur: dat geeft niet alleen risico op schimmel, maar ook op elektronische storingen.

Wat kost deze auto als occasion?

De BMW Z1 is niet bepaald wat je een betaalbare instapper noemt. Er zijn momenteel op Gaspedaal.nl tien occasions te vinden, met prijskaartjes van 37.450 tot 75.950 euro. De modellen die het meeste kosten zijn praktisch in museumstaat, maar het blijft een smak geld voor een vijfendertig jaar oude BMW.