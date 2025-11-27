Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoper wil deze brute BMW ruilen voor een Bitcoin, dus heb je nu enorme korting!

De tweede generatie BMW M5 Touring was (en is) een brute gezinsauto. Het uiterlijk van de occasion is ingetogen, maar daaronder schuilt een hele hoop kracht.

De M5 E60 is 20.000 keer gebouwd, maar de ruimere stationwagenvariant is aanzienlijk zeldzamer. Van dezelfde generatie rolden er namelijk maar 1.025 M5 Touring-modellen van de band. Helaas weten we wel heel zeker dat de M5 niet meer zo’n groot en atmosferisch motorblok krijgt, maar gelukkig hebben we de occasions nog.

BMW M5 Touring (E61)

Onder de kap van deze generatie BMW M5 Touring tref je een atmosferische 5,0-liter V10, goed voor 507 pk. De hoogtoerige motor draait tot maar liefst 8.250 tpm en is gekoppeld aan de sequentiële zeventraps-transmissie. Al het vermogen gaat naar de achterwielen en de occasion doet de standaardsprint in 4,8 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, al ligt die met M Driver’s Package rond de 305 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv) (Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv)

(Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv) (Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv)

“Naar hedendaagse maatstaven is het niet meer snel te noemen, maar vijftien jaar terug was dit het summum op schakelgebied en de beleving is onveranderd geweldig”, vertelde Peter Hilhorst tijdens zijn testrit in een BMW M5 Touring-occasion.

Aandachtspunten van een BMW M5 Touring-occasion

De V10 van de BMW M5 Touring staat er bekend om dat zijn drijfstanglagers bij zware belasting of onzorgvuldig gebruik vroegtijdig slijten. Controleer dus goed een onderhoudshistorie, omdat je anders voor dure reparaties of ernstige motorschade kunt komen te staan. Controleer verder bij een testrit dat de transmissie van de occasion goed schakelt, want het vervangen van koppeling én vliegwiel is arbeidsintensief én prijzig.

Prijs van de sportieve occasion

Van de tweede generatie BMW M5 Touring staan er momenteel drie occasions te koop op Gaspededaal.nl. De prijzen van dit drietal liggen tussen 53.950 en 104.500 euro. De duurste zie je op de foto’s in dit artikel en staat in Oud-Beijerland te koop. Zijn prijs is flink, maar daar kun je misschien een aardig bedrag vanaf krijgen.

(Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv) (Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv)

(Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv) (Afbeelding: AutoTrack / Scherpenisse auto’s bv)

In de advertentie staat namelijk dat hij ook te ruilen is voor 1 Bitcoin. De huidige koers van Bitcoin staat nu op ruim 76.000 euro, waardoor je 28.500 euro kunt besparen. Een forse korting dus!