Bijna nieuwe occasion is speels, lichtgewicht en betrouwbaar

De vierde generatie Suzuki Swift verscheen in 2016 en borduurt voort op het succes van zijn voorgangers. Dankzij een nieuw platform is de occasion lichter, ruimer en efficiënter.

Qua uiterlijk blijft de Swift herkenbaar, maar Suzuki voegde eigentijdse details toe. De zeshoekige grille, verborgen handgrepen in de achterdeuren en een optisch zwevend dak zorgen bij de occasion voor een frisse uitstraling. Ondertussen is er alweer een nieuwere generatie Swift en wij doken in zijn prijslijst.

Vernieuwde auto

De langere wielbasis levert meer ruimte op, terwijl het lage gewicht – vanaf slechts 815 kilo – de basis legt voor levendige rijeigenschappen. In 2020 onderging het model een subtiele facelift met aangescherpte accenten. Binnenin is de vormgeving sober, maar overzichtelijk.

Rode accenten in het instrumentarium en een afgeplat stuurwiel geven de occasion een sportief tintje. Uitvoeringen variëren van eenvoudig en nuchter tot verrassend compleet met zaken als stoelverwarming, adaptieve cruise control en een 7-inch infotainmentsysteem.

Techniek van de Suzuki Swift

Het motorenaanbod bestaat uitsluitend uit benzinekrachtbronnen. De 1.2 DualJet viercilinder met 90 pk is eenvoudig, betrouwbaar en zuinig, terwijl de 1.0 BoosterJet driecilinder met 112 pk meer pit biedt. Beide motoren waren verkrijgbaar met of zonder SHVS mild-hybridetechniek, die het verbruik drukt en de motor ondersteunt bij accelereren. De Swift Sport is het sportieve topmodel, met een 1.4 BoosterJet die eerst 140 pk leverde en later als milde-hybride 129 pk.

De transmissiekeuze varieert van een handgeschakelde vijf- of zesbak tot een cvt of een klassieke zestraps automaat. In 2019 kwam er bovendien een AllGrip-uitvoering met vierwielaandrijving, gekoppeld aan de 1.2-motor. Dankzij de lage massa voelt elke motor vlot aan.

Aandachtspunten van een Suzuki Swift-occasion

In de basis geldt de Suzuki Swift IV als een betrouwbare auto, maar er staan op dit moment wel een paar terugroepacties voor deze generatie open, dus let hier goed op bij occasions. Terugroepactie 1: “De terugslagklep in de vacuümpomp kan opzwellen door componenten in de motorolie. Materiële gevolgen: blokkeren en niet meer werken van de rembekrachtiger.” In onze koopwijzer lees je meer aandachtspunten van deze auto.

Terugroepactie 2: “Door een softwarefout in de airbagcomputer kunnen de gordelspanners en de side- en gordijnairbags spontaan geactiveerd worden bij het hard dichtgooien van een achterportier.”

Terugroepactie 3: “Het achterportierhendel kan blokkeren. Als gevolg is het portier dan niet meer van buitenaf te openen.”

Scala aan Suzuki Swift-occasions

Het aanbod van deze generatie Suzuki Swift is met meer dan 550 stuks op Gaspedaal.nl royaal te noemen. Prijzen beginnen bij 8.000 euro en lopen op tot 25.000 euro.