Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij deze elektrische occasion profiteer je van enorme afschrijving

De restwaardes van veel vroege elektrische auto’s lopen hard terug. De – terechte – invoering van wegenbelasting versterkt dit nog eens. Het is altijd goed juist tegen de trend in te denken en voor een acceptabel bedrag nú een flinke elektrische occasion te kopen.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische auto voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een gebruikte elektrische auto voor maximaal 25.000 euro. Vind je de Jaguar I-Pace te controversieel, dan kun je altijd voor de Audi e-Tron gaan, of wachten wat we op zaterdag voor je in petto hebben.

Jaguar I-Pace (2018 – heden)

Jaguar maakte nooit eerder een elektrische auto en toch is de I-Pace vanaf de verkoopstart echt een Jaguar. Het grote minpunt van de eerste twee bouwjaren is de trage laadcapaciteit (1 fase-techniek), waardoor de I-Pace lang aan een openbare laadpaal staat en gewoon bij elke gelegenheid aan de stekker moet.

Het uitzicht rondom is niet optimaal, het interieur is net groot genoeg voor vier volwassenen, maar de voorstoelen zijn wel erg prettig. De bediening werkt fijn. Het stroomverbruik varieert nogal tussen de 25 en 33 kWh/100 km: dat is véél! Realistisch haalt de Jag’ tussen 275 en 360 km.

Voor dit budget kiezen we de donkergrijze Business Edition (2019, 85.000 km) voor € 24.999 bij een autobedrijf in Veenendaal.

Let hierop bij deze occasion

Een belangrijke issue met de I-Pace is oververhitting van de batterij, waarvoor sinds 2019 meerdere terugroepacties zijn geweest. Verder kan het zijn dat de laadkabel niet los wil komen, wat bij meer elektrische auto’s voorkomt, en zijn er diverse kleinigheden, die veelal over the air zijn opgelost.

Geen echte pech, maar wel vervelend, is dat er bij sommige exemplaren lekkage rond de voorruit optreedt, waardoor regenwater voor natte voeten kan zorgen. De luchtvering blijft weleens in de hoogste stand hangen, dat is wel een dure reparatie.