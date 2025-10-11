Deel dit: Share App Mail Tweet

Betrouwbare Toyota is perfecte occasion voor échte avonturiers

Wie weleens in Afrika, Australië of Zuid-Amerika is geweest, zal de grote hoeveelheid Toyota Land Cruisers zijn opgevallen. In dergelijke gebieden is men nog afhankelijk van dit soort robuuste terreinwagens. Als Nederlander kun je er ook een kopen, bijvoorbeeld als occasion, maar dat moet je wel héél graag willen.

In dit artikel lichten we de Toyota Land Cruiser van de 100-serie uit. Deze behoort tot de Stationwagon-tak. Mochten deze modelnamen je nu al gaan duizelen, kijk dan eerst bovenstaande video. Daarin leggen we je haarfijn uit hoe de Land Cruiser-stamboom met al zijn generaties en subcategorieën in elkaar steekt.

Toyota Land Cruiser 100-serie

De Toyota Land Cruiser 100-serie werd van 1998 tot 2007 geproduceerd en verving de 80-serie. De 100-serie werd groter en zwaarder, maar ook luxer en verfijnder. Het model was ontworpen om de groeiende SUV-markt in onder andere Noord-Amerika en Europa bij te benen, zonder concessies te doen aan zijn offroadcapaciteiten.

Dit exemplaar heeft al meer dan 450.000 kilometer op de teller. (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Jansen) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Jansen)

Hoewel deze Land Cruiser groot en comfortabel oogt, is het onderhuids nog een échte offroader. Zo is-ie uitgerust met een stevig ladderchassis, lage gearing en een starre achteras. Voor hebben de meesten individuele voorwielophanging, wat het weggedrag ten goede komt. Er bestaan ook versies die nog een robuustere, starre vooras hadden.

Deze generatie Land Cruiser was te krijgen met verschillende motoren. Een benzine-V8 was een optie, verder zijn het allemaal zes-in-lijn-motoren, al dan niet met turbo. Vermogens variëren van 131 pk tot 245 pk. Bij dit soort trekpaarden gaat het echter vooral om de hoeveelheid koppel. Dat varieert tussen de 271 en 430 Nm.

Hoeveel kost zo’n occasion?

De 100-serie is als occasion redelijk betaalbaar. Op Gaspedaal.nl zijn meerdere exemplaren onder de 20.000 euro te vinden. Schrik niet van de hoge kilometerstanden. Dat is niet ongebruikelijk bij Land Cruisers. Ze hebben een rotsvast imago en kunnen dit dergelijke kilometerstanden met regulier onderhoud makkelijk halen. Niet iets om voor terug te deinzen dus.

Hoewel de aanschafprijs meevalt, betaal je wel behoorlijk wat wegenbelasting. Reken voor de modellen met benzine-V8 (die overigens ook erg dorstig is) al gauw op 400 tot 500 euro per kwartaal. Voor de diesels ligt dat nog veel hoger. Zoals gezegd: een avontuurlijke Toyota Land Cruiser-occasion is leuk, maar je moet het wel héél graag. Niet iedereen zal bereid zijn zoveel wegenbelasting te betalen.

