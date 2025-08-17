Deel dit: Share App Mail Tweet

Betrouwbare SUV is fijne en betaalbare occasion

Als occasion is de Hyundai Tucson een relatief betrouwbare en capabele keuze. Toch zijn er een paar kleine dingen waar je op moet letten bij aankoop van de occasion.

De Hyundai Tucson was bij zijn eerste introductie een doorslaand succes. Hierna kreeg zijn opvolger de naam ix35, maar de derde generatie keerde weer terug naar de vertrouwde naam. Deze versie zoekt meer het premium segment op en is als occasion nog steeds populair.

De techniek van de Hyundai Tucson

De Hyundai Tucson kwam met verschillende viercilinder-motoropties. Er zijn twee benzine-versies, allebei 1,6 liter groot. De atmosferische versie levert 132 pk en de variant met turbo maakt hier 177 pk van.

Het dieselaanbod is net wat ruimer. Op dieselgebied is er aanvankelijk keuze uit een 1,7 liter met 116 tot 141 pk en een 2,0 liter met 136-185 pk. In 2018 krijgt de occasion een facelift en daar horen twee nieuwe 48V milde diesel-hybrides bij: een 1,6 liter met 136 pk en een 2,0 liter met 185 pk.

Standaard heeft de Hyundai Tucson voorwielaandrijving, maar vierwielaandrijving was leverbaar bij de turbo-benzinemotor en de 1,6- en 2,0-liter diesels. Afhankelijk van de motorisering heeft de SUV een handgeschakelde zesbak of een automaat. De automatische opties zijn zes, zeven of acht versnellingen.

Aandachtspunten van een Hyundai Tucson-occasion

Deze auto staat over het algemeen bekend om betrouwbaarheid. Pas wel op bij occasions, met handbak en trekhaak, voor mogelijke slijtage van de koppeling en het vliegwiel. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Hyundai Tucson schreven.

Verder staat er een terugroepactie voor de Hyundai Tucson open, dus check of jouw occasion daaronder valt: “In de HECU (hydraulische/elektrische controle module) van het antiblokkeersysteem (ABS) kan mogelijk intern een storing voordoen en kortsluiting veroorzaken. Bij een kortsluiting in de HECU is er kans op brand onder de motorkap.”

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Hyundai Tucson, uit bouwjaar 2015, in het Limburgse Elsloo. De occasion beschikt over een aantal extra opties, het sterkere 1,6-liter turbomotorblok en vierwielaandrijving. Daarnaast kost de auto 15.750 euro en leest de teller 155.775 kilometers af. De catalogusprijs bedroeg 46.639 euro.

