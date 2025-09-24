Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betrouwbare occasion heeft een verrassend speelse kant

Als je aan een spannende hatchback denkt, denk je niet zo gauw aan een Kia Cee’d. Toch is deze occasion niet alleen betrouwbaar, maar met de juiste motorisering en uitrusting een leuke auto om te rijden.

De tweede generatie Kia Cee’d is een verrassend volwassen middenklasser. Het strakke ontwerp oogt tijdloos, terwijl de betrouwbaarheid en rijke uitrusting hem tot een slimme keuze maken tegenover storingsgevoeligere Europese rivalen uit dezelfde periode. De rijeigenschappen zijn niet de allersportiefste in het segment, maar dit zijn leuke stugge auto’s die wel degelijk rijplezier bieden. Zoek je een auto die zonder drama zijn werk doet en weinig kostbare verrassingen kent, dan is deze occasion misschien wel verstandiger als aankoop dan een nieuw model.

Techniek van de Kia Cee’d

Het motoraanbod van de Kia Cee’d is aardig beperkt en de kleinste variant is een geblazen 1,0-liter driecilinder met 100 tot 120 pk. Alle andere occasions hebben viercilinders. In het buitenland is een atmosferische 1,4 liter geleverd, maar deze produceert maar 98 pk. De 1,6 liter kwam als ongeblazen variant (135 pk), als diesel (128 of 136 pk) en als krachtigste GT met turbomotor (204 pk).

De Cee’d heeft altijd voorwielaandrijving. Daarbij zijn, afhankelijk van de motorisering, een handgeschakelde zesbak, een zestraps automaat of een zeventraps automaat beschikbaar.

De Kia Cee’d heeft hetzelfde platform als de Hyundai i30 en daardoor rondom onafhankelijke wielophanging. Aan de voorzijde van de occasion zijn McPherson-veerpoten gemonteerd. Dit is een relatief eenvoudige en compacte ophangingsvorm waarbi de veer, demper en draagarm samen één constructie vormen. Dit is goedkoop en licht, maar minder goed tegen zware belasting bestand. Aan de achterkant wordt de wielgeleiding verzorgd door een multilink-constructie. Dit is een ophanging met meerdere draagarmen (meestal drie tot vijf), die elk afzonderlijk bewegingen van het wiel geleiden. Deze constructie is ingewikkelder en duurder, maar geeft ook meer comfort en is beter tegen sportief rijgedrag bestand. De GT en GT-Line hebben daarnaast een sportonderstel, krachtigere remmen en scherpere besturing.

Aandachtspunten van een Kia Cee’d-occasion

Als je naar deze occasion gaat kijken, maak dan ook even een rondje om de auto. Defecte led-dagrijverlichting (koplampen) is namelijk een bekend kwaaltje. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Kia Cee’d.

Verder hebben sommige Kia Cee’d-eigenaren geklaagd over een stuurwiel dat niet meer uit zichzelf centreert. Soms helpt nieuwe software, soms helpt alleen de montage van een nieuwe stuurkolom om de occasion weer lekker te laten rijden en soms helpt een andere band onder de auto.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze rode Kia Cee’d uit 2016 in het Drentse Tynaarlo. De occasion beschikt over het 1.0 T-GDi-motorblok en is een ‘GT-line’. Hierdoor is de auto zo leuk mogelijk aangekleed, zonder een GT te zijn. De auto kost 9.495 euro en er staan 114.204 kilometers op de teller. De catalogusprijs bedroeg 25.894 euro.