Deze occasion heeft de indeling van een exotische sportauto, terwijl hij relatief betaalbaar en betrouwbaar is
Als je een lichte, puur rijdende sportauto zoekt, zonder krom te liggen van de kosten, dan is de tweede generatie Toyota MR2 een uitstekende keuze. Deze occasion heeft een middenmotor en twee zitplaatsen. Daarnaast heeft hij de betrouwbaarheid van Toyota.
De tweede Toyota MR2 (W20) betekende een duidelijke koerswijziging ten opzichte van zijn voorganger. Groter, breder en duidelijk volwassener, met een design dat onmiskenbaar naar Italiaanse exoten knipoogt. De lay-out van de occasion bleef ongewijzigd: motor in het midden, aandrijving op de achterwielen. Dat vormt de basis voor een uitgebalanceerd en direct rijgedrag.
Japanse sportauto met middenmotor
In Nederland kregen we de Toyota MR2 alleen met een atmosferische 2,0-liter viercilinder, die oorspronkelijk 156 pk produceerde. In 1994 ging dit vermogen omhoog naar 175 pk. Voor de Japanse markt was er ook een turboversie met 240 pk. De handgeschakelde vijfbak sluit mooi aan bij het sportieve karakter en met goed schakelen haal je vanuit stilstand de 100 km/h in 7,5 seconden. De occasion blijft dooraccelereren tot 225 km/h. Dankzij de lage zitpositie en directe besturing voelt de MR2 compact en alert, ook naar moderne maatstaven.
Het onderstel is strak afgestemd en profiteert volop van de middenmotorconfiguratie. De balans is indrukwekkend, al moet je met dat extra gewicht in de achterkant wel de limieten van deze occasion respecteren. Het interieur van de Toyota MR2 is overzichtelijk en functioneel, met voldoende comfort voor dagelijks gebruik.
Let hierop bij de Toyota MR2
De techniek van de Toyota MR2 is degelijk, maar leeftijd speelt een rol. Controleer de staat van rubbers, ophanging en remleidingen. Ook is het verstandig te kijken naar eventuele aanpassingen; veel exemplaren zijn in de loop der jaren getuned. Roest komt soms voor bij de dorpels en wielkasten, al is dit bij deze occasion minder een probleem dan bij sommige Europese tijdgenoten. Als je een modernene auto wil, kun je altijd de aandschtpunten van de derde generatie checken.
Voor zoveel koop je een occasion
Als occasion is de Toyota MR2 duidelijk bezig met een opmars. Het aanbod is namelijk beperkt en goede exemplaren worden steeds zeldzamer. Verrassend genoeg staat er daardoor maar één model deze generatie te koop op Gaspedaal.nl.
Deze blauwe auto uit 1991 verkeert wel in zeer goede staat en heeft ook maar 79.443 kilometer op de teller staan. Deze specifieke Toyota MR2-occasion heeft 156 pk en staat in het Zuid-Hollandse Katwijk te koop voor 24.950 euro.
