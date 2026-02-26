Betrouwbare luxeauto is gemaakt voor CEO’s en rijd je nu voor een fractie van nieuwprijs
Luxeauto’s schrijven doorgaans behoorlijk af en kunnen daardoor best betaalbaar worden, maar vaak kleeft er dan een ander nadeel aan de modellen: ze zijn complex en kunnen onbetrouwbaar zijn. Deze Toyota beschikt ook over veel toeters en bellen, maar is in de basis oerdegelijk.
De Toyota Crown Majesta is overigens niet de meest luxueuze auto van het merk. Het meest prestigieuze model is de Century.
Luxe Toyota Crown Majesta
De gevonden Toyota Crown Majesta is van de tweede generatie. Majesta betekent dat het de comfortabelste variant is met de beste uitrusting. Zo heeft hij een betere geluidsisolatie, uitklapbare voetsteunen achterin, soft-close portieren en klimaatbediening voor de achterbank. Sommige varianten hebben zelfs een vroege vorm van adaptieve cruise control.
Hoewel hij dus ook moderne features heeft, blijft het een auto uit de jaren negentig. Zo beschikt hij over een nostalgische digitale tellerbak en behoort de motor tot de legendarische 2JZ-familie. De GE heeft in tegenstelling tot de GTE – die in de Toyota Supra A80 ligt – geen turbo. Desondanks is het wel een oerdegelijke zes-in-lijn die goed is voor 220 pk.
Hoewel de techniek behoorlijk degelijk is, kan het toch lastig zijn om onderdelen voor deze auto’s te vinden. Er rijden immers weinig in Europa rond en daardoor kunnen bepaalde onderdelen duur zijn. Denk bijvoorbeeld aan de luchtbalgen en andere zaken voor de luchtvering, koplampen en bumpers.
Occasion
Desondanks is het een prachtige luxeauto die je nu voor slechts 12.750 euro kunt vinden. De Toyota heeft 163.000 kilometer ervaring en komt uit 1996.
