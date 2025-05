Deel dit: Share App Mail Tweet

Nooit ‘range anxiety’ met goedkope elektrische occasion

Stel je wil elektrisch rijden. Je wil iets dat geen fortuin kost, te klein is of een te kleine actieradius heeft. De Opel Ampera is als occasion dan een interessante optie.

Vooral op het gebied van de actieradius doet de Opel Ampera (en tweelingbroertje Chevrolet Volt) het goed. In 2011 komt het model uit en een jaar later ontvangt de occasion, dankzij zijn innovatieve hybride-aandrijflijn, de titel ‘Auto van het Jaar 2012’. Drie jaar later, in 2015, stopt de verkoop.

Techniek van de Opel Ampera

De Opel Ampera beschikt over een 1,4-liter viercilinder benzinemotor, die 86 pk en 126 Nm produceert. De hoofdattractie bij deze occasion is alleen niet dit motorblok, omdat hij alleen als range extender voor de elektromotor dient. Deze laatste levert 150 pk bij 5.000 toeren en zijn 370 nm van 250 tot 2.800 toeren en drijft de voorwielen aan.

Verder heeft de Opel Ampera een 35 liter metende benzinetank, die achter het T-vormige accupakket ligt. Deze accu heeft trouwens een capaciteit van 16 kWh (modeljaar 2013 16,5 kWh). Volgens General Motors komt de occasion hiermee 40 tot 80 volledig elektrische kilometers ver. In de praktijk valt dat ietsje lager uit: 30 tot 70 kilometer is (afhankelijk van de rijomstandigheden) haalbaar voordat de benzinemotor bijspringt.

Aandachtspunten van een Opel Ampera-occasion

Het is bekend dat de Opel soms last heeft van stuurslotstoringen. Meestal is dit bij occasions makkelijk te verhelpen door de startprocedure te herhalen of de bijbehorende zekering te controleren. Als de storing terugkomt, kan je voor een dure reparatie bij de garage komen te staan. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Opel Ampera schreven.

Dankzij remenergieterugwinning (regenereren) slijten de remblokken en remschijven van de Opel Ampera aanzienlijk minder snel dan bij een conventionele occasion. Dat is natuurlijk best fijn, maar zorgt er soms voor dat de remmen vast kunnen gaan zitten, dus rem ook eens hard met je EV. Een rammelend bijgeluid tijdens het rijden zit meestal in een remblok dat niet strak in de houder zit. Controleer verder bij een gebruikt exemplaar of de gemonteerde banden voldoende draagvermogen hebben.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Opel Ampera (uit 2013) in Tilburg. De occasion heeft 125.769 kilometer op de klok en beschikt over wat leuke opties, zoals verwarmde stoelen. De vraagprijs is 9.999 euro, terwijl de catalogusprijs 48.816 euro was.