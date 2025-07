Deel dit: Share App Mail Tweet

Beste Lamborghini ooit kost minder dan een kale Porsche 911

Porsches zijn natuurlijk nooit heel betaalbaar geweest. Toch is het even schrikken als je ziet hoeveel een kale Porsche 911 inmiddels kost. Voor minder dan de instap-Carrera, kun je ook een heuse Lamborghini Murciélago kopen.

Maar zo duur kan een basis-Porsche 911 toch niet zijn? Zeker wel. Voor Porsches iconische sportwagen betaal je inmiddels zelfs in zijn kaalste vorm maar liefst 196.000 euro. Bijna twee ton voor de instapper. Oef!

Flinke belasting op Porsche 911

Een flinke som geld. Dat is natuurlijk voor een groot deel te wijten aan ons belastingklimaat. Bijna tachtig mille verdwijnt als bpm en btw rechtstreeks in de staatskas wanneer je een nieuwe Porsche 911 Carrera aanschaft.

Over bpm hoef je je niet druk te maken wanneer je een occasion koopt. Dat is maar goed ook, want voor een Lamborghini Murciélago met zijn atmosferische 6,2-liter V12-motor zou die emissietaks, zoals bpm door sommigen wordt genoemd, niet mals zijn.

Waanzinnige V12 in Lamborghini Murciélago

Tegelijkertijd is het juist die waanzinnige krachtbron die deze Lamborghini zo speciaal maakt. Bij een woede-uitbarsting van de twaalfcilinder komt maar liefst 580 pk vrij. In combinatie met zijn vierwielaandrijvingssysteem is de Italiaan goed voor een 0 tot 100-tijd van 3,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 330 km/h. Niet verkeerd voor een auto uit 2005, zelfs voor moderne maatstaven.

De eerste Murciélago’s stammen uit 2002. Het ontwerp komt uit de koker van de Belgische Luc Donckerwolcke. Legendarisch, kunnen we het design inmiddels wel noemen. Het is niet voor niets dat de Lamborghini Murciélago bij menig jarennegentigkind boven het bed hing. Volgens velen is dit zelfs de beste Lamborghini ooit. Niet te gecompliceerd, maar ook niet te oud. Perfect!

Prijs van de occasion

Van de iconische supercar staat op dit moment één exemplaar te koop in ons land. De occasion met iets meer dan 41.000 kilometer op de teller bevindt zich in Amstelveen en moet 189.999 euro opleveren. Zo’n zes mille minder dan een fonkelnieuwe Porsche 911 zonder opties. Dat geld kun je aan brandstof uitgeven. Het opgegeven NEDC-verbruik is een schrikbarende 1 op 4,7. Wie echter een beetje stevig rijdt zal zelfs dat niet halen.

Maar goed, daar gaat het bij een supercar natuurlijk niet om. Bovendien staat daar tegenover dat een Lamborghini Murciélago, anders dan een nieuwe Porsche 911, hoogstwaarschijnlijk niet af zal schrijven. Sterker nog, zo’n posterheld kan juist een interessant investeringsobject vormen.

Nog niet overtuigd van de Lamborghini Murciélago? Kijk dan onderstaande video eens. Daarin rijdt Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen in alle Lamborghini-V12’s. Dat betekent volgas in de nieuwste Revuelto, maar ook in de weergaloze Murciélago.