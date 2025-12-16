Deel dit: Share App Mail Tweet

Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar

De Bentley Bacalar begon zijn leven als een exclusief vlaggenschip van zo’n 1,7 miljoen euro. Auto’s van luxemerken schrijven wel vaker veel af, maar deze bolide heeft een van de grootste afschrijvingen ooit. Daardoor heeft een koper er nu eentje in ‘nieuwstaat’ gekocht, voor minder dan de helft van dat bedrag.

Tijdens het Formule 1-weekend in Abu Dhabi organiseerde veilinghuis RM Sotheby’s een van zijn meest exclusieve veilingen van het jaar. Onder de kavels bevond zich een Bentley Bacalar uit 2021, afkomstig van de eerste eigenaar. Met slechts 1.131 kilometer op de teller was hij amper ingereden, maar daar is de prijs niet naar. Door zijn afschrijving werd de auto namelijk verkocht voor 876.785 dollar (ongeveer 747.000 euro). Het betreft chassisnummer vijf van in totaal twaalf gebouwde exemplaren.

Exclusieve auto en afschrijving

Voor het bedrag krijgt de nieuwe eigenaar wel het uiterste dat de luxe-afdeling Bentley Mulliner te bieden had. De Bentley Bacalar is een tweezitter zonder dak, met een 6,0-liter W12. Die levert 650 pk en 900 Nm en is gekoppeld aan vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat. Luxe materialen, duurzame details en maatwerk domineren het interieur. Exclusieve auto? Dat zeker, maar door afschrijving blijkbaar een stuk goedkoper dan zijn makers hem inschatten.

Een Belg reed overigens 300.000 kilometer in een Bentley met hetzelfde motorblok. Dit was hij kwijt aan benzine.

(Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s)

(Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s) (Afbeelding: Willem Verstraten / RM Sotheby’s)

Voor een auto die werd gepresenteerd als de zeldzaamste moderne Bentley is dat opvallend. Je zou namelijk kunnen denken dat zijn exclusiviteit zijn prijs in stand zou houden, maar niets is minder waar. In vier jaar tijd is meer dan de helft van de waarde van de Bentley Bacalar verdampt. Omgerekend betekent dat een afschrijving van zo’n 835 euro per gereden kilometer. Per jaar is dat ongeveer 236.000 euro, wat neerkomt op bijna de halve waarde van een modaal huis.

Geveilde Bentley Bacalar

De samenstelling van de Bentley Bacalar is uitgesproken, met een Memphis Red-lak, 22-inch tri-finish wielen en een open carrosserie zonder dakconstructie. De auto was afkomstig uit een privécollectie in Monaco en werd speciaal voor de veiling naar Abu Dhabi verscheept. Voor de elf andere eigenaren mogen we hopen dat de afschrijving in de toekomst beperkter zal blijven.