Populaire hatchback is occasion van A-kwaliteit

Je wil als occasion een hatchback die representatief is en vol zit met Duitse degelijkheid. De Mercedes-Benz A-klasse voldoet vol en breed aan deze eisen.

In 2012 brengt Mercedes-Benz de nieuwe A-klasse op de markt en direct is deze auto in Nederland een verkoopsucces. De occasion is geen suffe hoogzitter meer, maar ligt als hatchback een stuk dichter bij de grond.

Motorisch: de Mercedes-Benz A-klasse

Alle Mercedes-Benz A-occasions beschikken over een viercilindermotor met turbolader. De A 160, A 180 en A 200 hebben een 1,6-liter groot motorblok, met kracht tussen 102-156 pk. A 220 en A 250 doen het met een 2,0-liter (184-218 pk). De A 45 AMG heeft een door AMG aangepaste 2,0-liter (360-381 pk). Het dieselgamma loopt van de A 160 CDI (met 1,5-liter Renault-motorblok) tot de A 220 CDI (met een 2,1-liter motorblok). Het aantal pk’s varieert tussen de diesels van 90 tot 177 pk.

Naast een handgeschakelde zesversnellingsbak is een zeventraps automaat met dubbele koppeling leverbaar. De A 45 AMG heeft daarnaast een speciale DCT-automaat, voor sportief rijgebruik. In de basis is de A-klasse een voorwielaandrijver; 4Matic vierwielaandrijving met variabele krachtverdeling is een meerprijsoptie op de sterkste benzine- en dieselmotoren en standaard op de A 45 AMG.

Aandachtspunten van een Mercedes-Benz A-occasion

Via de ventilatiekleppen in de bagageruimte sijpelt er bij de occasion soms water naar binnen. Controleer daarom de bodem van de bagageruimte en het tapijt op mogelijke natte plekken. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Mercedes-Benz A-klasse.

Sommige dieselmotoren vallen verder onder een terugroepactie, vanwege sjoemelsoftware. Dit kun je zelf makkelijk controleren via de kentekencheck van het RDW. De grootste en breedste wiel- en bandenmaten zijn daarnaast extra gevoelig voor onbalans en ongelijkmatige slijtage. Een goede uitlijning en de montage van kwaliteitsbanden en -wielen voorkomt dergelijke problemen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Mercedes Benz A 250 (uit 2013), in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. De 250 heeft 211 pk en deze occasion koppelt dat aan een automatische transmissie. De auto heeft 153.213 kilometer gereden en kost 14.450 euro. De catalogusprijs lag op 44.121 euro.