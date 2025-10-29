Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze succesvolle en sportieve occasion is nu nog betaalbaar

Het compacte ontwerp en de afgeronde vormen maken de Audi TT een herkenbare coupé. Hoewel het niet de meest sportieve occasion is, kan het een interessante keuze zijn.

Door de jaren heen zijn er verschillende varianten uitgebracht, waardoor het aanbod op de occasionmarkt breed is. Autovisie liet de TT het opnemen tegen de Alfa Romeo GTV in bovenstaande Occasion Battle, welke sportcoupé heeft het meeste te bieden? De aflevering kun je hierboven bekijken.

Daverend succes

In 1995 introduceerde Audi een conceptmodel op de Autosalon van Frankfurt. Men was onder de indruk van het stijlvolle en sportieve ontwerp van het model. Het Duitse merk ving deze geluiden op en besloot op de positieve reacties in te spelen. In 1998 deed Audi zijn intrede op de markt van sportcoupé’s met een auto die vrijwel identiek was aan het conceptmodel: de Audi TT.

De coupé heeft vrouwelijke rondingen, maar het is een pittige dame. Het ontwerp oogt zelfverzekerd door de strakke horizontale lijnen en de symmetrische opbouw van voor tot achter. Die uitstraling werd onder andere versterkt door zijn uitgesproken wielkasten en lage dak. Laat je trouwens niet misleiden door de 2+2-benaming van deze occasion, want de achterste twee stoelen zijn geen volwaardige zitplekken te noemen.

Mede door het design was de TT een groot succes. Alleen in 1999 leverde Audi meer dan 40.000 TT coupés af. De strakke carrosserie had overigens een nadeel. Bestuurders die het uiterste uit de sportcoupé wilden halen, merkten op topsnelheid dat de achterzijde plots kon uitbreken. Een terugroepactie volgde, samen met technische verbeteringen en een subtiele achterspoiler die voor extra neerwaartse druk zorgde.

De Audi TT heeft de markt van sportcoupés in 2023 uitgezwaaid. Over de jaren heen zijn er veel varianten ontwikkeld. Standaard is de tweedeurs coupé, maar een roadster variant van het model was ook beschikbaar. Beide zie je terug op de occasionmarkt.

Motorisering

Tussen 1998 en 2006 bood de sportcoupé een wisselend motorenaanbod. De 1,8-liter turbobenzinemotor van 180 pk was er met standaard voorwielaandrijving. Voor wie vierwielaandrijving wilde, waren er ook andere 1,8-liter varianten en krachtigere motoren met quattro beschikbaar.

Het topmodel had een 3,2-liter motor van 250 pk en standaard vierwielaandrijving. Na 2006 volgden andere uitvoeringen van de occasion, waaronder een RS-versie met een vijfcilinder en maar liefst 400 pk aan vermogen.

Aandachtspunten bij TT-occasion

Een goed onderhouden Audi zal normaal gesproken gewoon starten en lopen. Het probleem bij de TT-occasion zit ‘m in een optelsom van ‘kleine’ elektrische problemen die de kop op kunnen steken, zoals het digitale instrumentarium dat uitvalt, de sensor van de deurvergrendeling die de geest geeft, de eerste van twee koelventilatoren die de ermee ophouden, de koplampsproeiers die ‘nee’ zeggen, enzovoorts.

Ben je voor alles aan de beurt, dan kan het behoorlijk uit de hand lopen qua kosten. Ook de 1.8 20V moet regelmatig een nieuwe distributieriem en waterpomp hebben gekregen om verborgen defecten te vermijden. Ook heeft de rubberen slangenbrij onder de kap van de occasion niet het eeuwige leven, dus kijk hoe die eraan toe zijn. De DSG-transmissie kan een zwakke schakel zijn, maar dat is met een proefrit (ten minste oppervlakkig) te checken. Op de brug zou je kunnen kijken hoe de veren eraan toe zijn; die willen nog weleens breken.

Aanbod van de occasion

Door de verschillende uitvoeringen en het aantal jaren dat de sportcoupé in productie is geweest, staan er veel occasions te koop. Op Gaspedaal.nl worden er momenteel maar liefst 354 exemplaren aangeboden, waarvan drieëntwintig met het bouwjaar 1999. Deze uitvoeringen zijn voorzien van de 1,8-liter viercilinder turbomotor. De prijzen van het model uit 1999 lopen sterk uiteen. De goedkoopste kost 1.950 euro, maar heeft wel een kilometerstand van 328.500 kilometer. De duurste occasion kost 19.950 euro en heeft slechts 27.500 kilometer op de teller.

Een mogelijk probleem bij deze occasions is dat eerdere eigenaren niet altijd even zorgvuldig met de coupé zijn omgegaan. Het was een sportieve en toegankelijke auto voor iedereen, je hoefde geen coureurs-eigenschappen te bezitten om hem te besturen. Daardoor zijn sommige exemplaren nogal ruw behandeld. Zoek een TT-occasion dus zorgvuldig uit.