Voor minder dan 3.000 euro koop je deze vergeten “Audi”

Ben je op zoek naar een ruime sedan of praktische stationwagen met bewezen techniek en een volwassen karakter, dan is de Seat Exeo een leuke occasion. Dit model werd tussen 2008 en 2013 gebouwd en deelt zijn platform en aandrijflijnen met de voorgaande Audi A4 (B7).

In vergelijking met veel andere merkgenoten voelt de Seat Exeo door zijn Audi-afkomst wat luxer aan. Het interieur is netjes afgewerkt en biedt royale ruimte voor inzittenden. Daarnaast heeft de occasion een aardig grote kofferbak, zeker bij de stationwagens (442 liter).

Techniek van de Seat Exeo

Alle versies van de Seat Exeo hebben een viercilinder onder de motorkap. Bij de benzineversies is dit motorblok 1,6 tot 2,0 liter groot en levert het 102 tot 200 pk. De dieselmodellen hebben altijd een 2.0 TDI met 120 tot 170 pk. Verder beschikken alle occasions over voorwielaandrijving. Standaard is er een handgeschakelde zesbak; optioneel kom je soms een zeventraps automaat tegen.

Op de weg combineert de Seat Exeo een comfortabele rit met voldoende stabiliteit op hogere snelheden. De afstemming van de occasion is meer gericht op comfort dan op sportiviteit.

Let hierop bij een gebruikte Seat Exeo

Wat verdient er aandacht bij een gebruikte Seat Exeo? De versnellingsbak kan voor problemen zorgen. Let er dus bij een testrit op dat de schakelovergangen soepel en niet schokkerig verlopen. Als dit wel het geval is, wijst dat op slijtage en een revisie is kostbaar. Verder kunnen de elektrische ramen dienst weigeren; dat komt meestal door een kapot motortje.

Voor Seat Exeo-occasions staat soms een terugroepactie open. Het gaat om een airbag-probleem dat je gratis bij de dealer kunt laten verhelpen.

Prijzen en aanbod van occasions

Prijzen voor Seat Exeo-occasions starten bij 1.750 euro en lopen op tot 8.950 euro, afhankelijk van uitvoering, bouwjaar en kilometerstand. Momenteel is er keuze uit vijftien exemplaren. De auto op de foto’s is een zwarte 1.8 ‘Style’ uit 2009. Voor 2.999 euro heb je deze sedan met 176.543 kilometer, die te koop staat in Almere.