Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je aan een Amerikaanse auto denkt, heb je waarschijnlijk deze snelle occasion op je netvlies staan

Als je een moderne muscle car zoekt die ouderwets rijplezier combineert met hedendaagse techniek, kun je niet om de Ford Mustang heen. Deze occasion is een sportcoupé die trouw blijft aan zijn afkomst en tegelijk een flinke stap vooruit zet.

De zesde generatie Ford Mustang (S550) verscheen in 2014 en voelde vertrouwd aan en toch volledig nieuw. De pony car is lager, breder en gestroomlijnder dan zijn voorganger. Onder de aangescherpte retrovormgeving schuilt een volledig nieuw platform met meer torsiestijfheid en een lager gewicht. In 2018 volgt een facelift en deze generatie wordt pas in 2024 afgelost door de S650-Mustang.

Prestaties van deze Amerikaan

In Nederland konden kopers van de Ford Mustang uit twee motoropties kiezen. De instapper is de geblazen 2,3-liter viercilinder met 317 pk. Puristen zullen echter stellen dat de atmosferische 5,0-liter V8 (421 pk) toch echt het juiste motorblok voor deze occasion is. Na de facelift stijgt het vermogen van de V8 naar 449 pk. Speciale uitvoeringen zoals de Bullitt, Mach 1 en diverse Shelby-varianten presteren nog veel beter.

(Afbeelding: AutoTrack / Amsterdam Car Company) (Afbeelding: AutoTrack / Amsterdam Car Company)

(Afbeelding: AutoTrack / Amsterdam Car Company) (Afbeelding: AutoTrack / Amsterdam Car Company)

Op de foto’s zie je bijvoorbeeld een geïmporteerde Ford Mustang Shelby GT500, die aangepakt is door de Amerikaanse tuner Shelby. Daardoor heeft hij een 5,2-liter V8, met mechanische compressor. Dat motorblok produceert in deze occasion 770 pk en zorgt voor de volgende prestaties: een standaardsprint van 3,5 seconden en een topsnelheid van 290 km/h.

De aandrijving verloopt via de achterwielen, met keuze uit een handgeschakelde zesbak of een automaat. Vanaf modeljaar 2018 verscheen een nieuwe tientraps automaat en een intern versterkte handbak. Binnenin geeft de Ford Mustang duidelijke knipogen naar het verleden. Het driespaaks stuur, de analoge klokken en de vorm van het dashboard verwijzen binnen de occasion namelijk naar klassieke modellen.

Let hierop bij een Ford Mustang-occasion

Bij de Ford Mustang met viercilinder moet je vooral oppassen voor een mogelijk lekkende koppakking. Dit kun je herkennen aan oververhittingsproblemen en veel witte rook uit de uitlaat. Controleer bij occasions uit vroege bouwjaren of de airco goed functioneert; sommige reparaties vragen namelijk demontage van het dashboard en kunnen daarom prijzig uitvallen. Meer aandachtspunten van deze auto kun je in zijn koopwijzer vinden.

Prijs van de occasion

Het aanbod van deze generatie Ford Mustang is ruim en de prijzen lopen best uiteen. Er staan momenteel 76 occasions op Gaspedaal.nl, waarvan de allergoedkoopste 21.395 euro kost. Het is een model met viercilinder, maar dat is voor de meeste eigenaren geen probleem. Wij kozen er echter voor om het duurste model uit te lichten, omdat dit zo’n brute auto is.

We noemden al eerder dat het topmodel in de VS de Shelby GT500 was en daar hebben we hier ook mee te maken. Deze Ford Mustang is zelfs een ‘Heritage Edition’, waardoor hij optisch wat verder is opgeleukt. Volgens de advertentie heeft de occasion een eerdere eigenaar gehad en werd hij onlangs geïmporteerd. Het blauwe model, met witte racestrepen, komt uit 2023 en kost 174.950 euro. Daarvoor krijg je wel een auto met maar 30.500 kilometer op de teller, die te koop staat in Amsterdam.