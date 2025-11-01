Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Amerikaanse occasion met middenmotor is wél betaalbaar

De Corvette C8 wordt als revolutionair gezien, omdat deze Amerikaan over een middenmotor beschikt. Dat dit concept niet nieuw is, bewijst de Pontiac Fiero; deze occasion kwam ruim veertig jaar geleden al met het concept.

Wat betreft betaalbare sportcoupés was de Pontiac Fiero in de jaren tachtig een opvallende verschijning. De lage koets, het brede spoor en de strakke lijnen gaven hem een haast Italiaanse flair. Niet voor niets vormde hij later de basis voor talloze Ferrari-replica’s. Toch was de Fiero veel meer dan een goedkoop showobject. Hij was namelijk de eerste in massa geproduceerde sportauto met middenmotor uit Amerika. Een gewaagd concept dat Pontiac destijds als zuinige woon-werkauto wist te verkopen, omdat de occasion niet te veel met concerngenoot Corvette mocht concurreren.

Pontiac Fiero: in het kort

De Pontiac Fiero werd verkocht van 1984 tot 1988, in totaal zo’n 370.000 exemplaren. De eerste versies hadden een 2,5-liter viercilinder, die slechts 92 pk leverde. Deze gietijzeren ‘Iron Duke’ zorgde niet bepaald voor sportieve prestaties: een topsnelheid van 160 km/h en een standaardsprint van 11,8 seconden. Daarnaast hadden de vroege modellen door een ontwerpfout de neiging om in de fik te vliegen: gemiddeld één op de vijfhonderd auto’s ging in vlammen op. Een terugroepactie volgde, en daarmee was de reputatie voorlopig verbrand. Toch werd de Pontiac Fiero in de jaren erna steeds beter. In 1985 verscheen de GT-versie met een 2,8-liter V6, goed voor 140 pk en 230 Nm. Verder kreeg het model in 1988 nog een sportonderstel, maar dat mocht de occasion niet meer redden.

(Afbeelding: AutoTrack / Sweet Caroline Cars) (Afbeelding: Jesse Busser)

De achterwielaangedreven occasion weet zijn 1.220 kilo prima te verplaatsen en het onderstel is stug geveerd en licht gedempt. Wat betreft transmissies is een drietrapsautomaat vaak terug te vinden, maar de handgeschakelde vier- en vijfbakken maken de Pontiac Fiero net wat fijner.

Aandachtspunten van de occasion

De kunststof carrosserie roest niet, maar achter de panelen schuilt een stalen kooiframe dat bij slecht onderhoud kan corroderen. Controleer bij een occasion of alle elektronica werkt en de brandstofleidingen er goed uitzien. Daarnaast komen door de middenmotoropstelling soms koelproblemen voor, dus houd de temperatuur van de Pontiac Fiero in de gaten als je een testrit maakt.

Pontiac Fiero als occasion

Wie zich niet laat afschrikken door de oude horrorverhalen, ontdekt dat de Pontiac Fiero een fijne, ondergewaardeerde, maar ook zeldzame occasion is. Er rijden grofweg nog maar 80 stuks met apk door Nederland en daarom is het aanbod heel erg beperkt. Op gaspedaal.nl staan nu occasions te koop: een nette rode automaat met viercilinder kost 4.975 euro. Een grijs model met speciale voorbumper, die in minder goede staat verkeert, staat voor een onrealistische 19.950 euro te koop.

