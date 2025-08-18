Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaanse icoon met open dak is bereikbare occasion

De Ford Mustang is zo’n icoon dat hij eigenlijk geen introductie behoeft. Ook als occasion blijft het een geweldige auto.

De Ford Mustang is met zijn introductie in 1965 één van de langstlopende modellijnen die er op de occasionmarkt te vinden zijn. Een paar modelseries van rond de millenniumwisseling liepen qua imago niet zo lekker, maar met de vijfde generatie zwelt de verkoop van de ponycar weer aan.

De techniek van de Ford Mustang

De Ford Mustang kwam met een aantal motoropties, waarvan de 3,7-liter V6 met 309 pk, de kleinste was. De oudere 4,0-liter V6 produceerde 213 pk. Nog een stapje groter in de occasionlijst vinden we een 4,6-liter V8 met 304 tot 330 pk. Het grootste blok wat onder de motorkap van de bolide te vinden is, is de 5,0-liter V8. Deze motoroptie levert de auto 418 tot 446 pk.

Deze generatie Ford Mustang kwam altijd als achterwielaandrijver en de meeste occasions zijn geleverd met een automatische vijf- of zesbak. Daarnaast waren er ook geschakelde vijf- en zesbakken te krijgen, die vooral op de V6-opties terug te vinden waren.

Aandachtspunten van een Ford Mustang-occasion

Als de testrit van deze occasion het toelaat, kun je het beste de auto op een brug zetten voor inspectie. Zwetende differentiëlen en lekkende kaprubbers zijn namelijk bekende kwalen van deze bolide. Let daarnaast tijdens een testrit erop dat de auto goed en soepel schakelt. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Ford Mustang schreven.

Verder is de Ford Mustang een betaalbare sportauto en is misschien daarom wat harder gereden dan de gemiddelde stadsauto. Check daarom bij een occasion op de gebruikelijke slijtage-onderdelen, zoals remmen en banden.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Ford Mustang cabrio, uit bouwjaar 2005, in het Friese Franeker. Erg fijn, want we hebben nog een stukje zomer over, om van dat open dak gebruik te kunnen maken. De occasion beschikt niet alleen over de snelheid verhogende racestrepen, maar ook over het 4,6-liter V8-motorblok. De bolide kost 17.750 euro en heeft 172.450 kilometers op de teller. De specifieke catalogusprijs van de auto konden we helaas niet vinden, maar lag sowieso boven de 22.000 euro.

