Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaanse icoon is nu bereikbare occasion

Het bezitten van een Ford Mustang wordt vaak als een droom gezien, vanwege zijn ruwe Amerikaanse charme. Nieuwe importheffingen vanaf de andere kant van de Atlantische oceaan lijken roet in het eten te gooien, maar gelukkig kunnen we ons nog altijd tot occasions wenden.

Zeg je Amerikaanse auto, dan zeg je Ford Mustang. Sinds 1964 is het model razend populair en in 2014 verschijnt de zesde generatie, die in Nederland tot 2023 nieuw te koop is. Vandaag kijken we naar zo’n occasion.

Techniek van de Ford Mustang

In ons land kun je bij de introductie van de nieuwe Ford Mustang kiezen uit een geblazen 2,3-liter Ecoboost-viercilinder (290 pk) of een atmosferische 5,0-liter V8 (met 421 pk). In andere landen zijn er ook occasions met een 3,7-liter V6 en een 5,2-liter V8 (voor de Shelby GT350/GT350R) beschikbaar. De facelift van 2018 brengt het vermogen van de Ecoboost op 314 pk en geeft de vernieuwde V8 449 pk. Aansluitend brengt Ford verschillende extra krachtige modellen uit, waaronder de Bullitt met 5,0-liter V8 (460 pk), Shelby GT500 met een gesuperchargede 5,2-liter V8 (770 pk) en Mach 1 met 5,0-liter V8 (460 pk).

De Ford Mustang heeft in Nederland altijd achterwielaandrijving. Het schakelen gebeurt bij de occasion via een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestraps automaat. Modeljaar 2018 brengt een nieuwe tientraps automaat. De extreem krachtige Shelby GT500 mag gebruikmaken van een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Aandachtspunten van een Ford Mustang-occasion

Oude aanrijdingsschade is het allerbelangrijkste controlepunt bij een occasion. Controleer daarnaast bij pre-faceliftmodellen of de airco goed koelt. Voor sommige aircoreparaties is namelijk demontage van het dashboard nodig, wat een dure grap is. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Ford Mustang schreven.

De geschakelde zesbak (pre-facelift) heeft bij de Ford Mustang weleens last van bijgeluiden en schakelproblemen. Mogelijk heeft een ruwe rijstijl hier ook invloed op. Intensief gebruik van de elektronische Line Lock (burnout-functie) en Drag Strip Mode versneld mogelijk de slijtage aan de transmissie, de aandrijflijn, het differentieel en de achterwiellagers. Check dus heel goed of de occasion soepel schakelt.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Ford Mustang (uit 2015), in het Groningse Leek. De occasion heeft de automatische transmissie, gekoppeld aan de Ecoboost-viercilinder. Daarnaast heeft de auto 146.478 kilometer op de teller en moet 26.995 euro kosten. De catalogusprijs bedroeg 74.467 euro. Wij kozen voor deze viercilinder, maar als je het geen probleem vindt om minimaal 15.000 euro meer uit te geven zijn er ook interessante V8-opties beschikbaar.