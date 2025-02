Deel dit: Share App Mail Tweet

Al voor 9.000 euro rijd je deze echt sportieve BMW als occasion

Stel, je zit vrijwel altijd alleen in je auto, of met z’n tweeën. Je wilt een mooie, onderscheidende auto van een serieus merk, zo’n sportieve coupé, maar je hebt hooguit tien mille aan budget voor de occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een occasion van maximaal 10.000 euro voor autoliefhebbers. Het kan zijn dat de BMW 1-Serie Coupé niet je voorkeur heeft. Kijk dan eens terug naar ons eerdere artikel over de Audi TT of wacht af wat we zaterdag voor je in petto hebben.

BMW 1-serie Coupé (2011 – 2015)

‘Je eerste BMW is ofwel meteen je laatste, of je wilt nooit meer iets anders’, zei iemand die het weten kon lang geleden tegen mij. Daarbij is deze 1-serie wel een èchte BMW.

Stap in, rij weg, neem een paar bochten… voel je hoe mooi dat stuurt? Tja… àchterwielaandrijving! Dat is nog maar één eigenschap van het wit-blauwe merk. De handgeschakelde zesbak is ook een plezier om te bedienen en zo kan ik doorgaan. De bagageruimte met maar liefst 370 liter inhoud is ook handig, voor die fijne vakantierit.

Onder de tien mille is het aanbod niet overweldigend, maar bij een autobedrijf in Hoofddorp staat een witte 120i ‘High Executive’ (2011, 192.000 km) mèt een nieuwe distributieketting voor € 8.975.

Let hierop bij deze occasion

Het komt voor dat de smering van de rembekrachtigingspomp te gering is, waardoor de BMW steeds minder goed gaat remmen. Dat is wel even een serieuze reparatie.

Vanaf de accu in de kofferbak lopen stroomkabels onder de carrosserie door. Die kunnen losraken of beschadigen, met allerhande gevolgen, terwijl de oplossing vrij simpel is.

Versies met automatische transmissie willen soms niet uit de ‘P-stand’. Dat is alleen onder de auto op te lossen.