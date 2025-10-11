Deel dit: Share App Mail Tweet

Afschrijvingskanon! Dikke Porsche kost nu minder dan Toyota Prius

Wil je elektrisch rijden, maar niet inboeten op status en rijplezier? Neem dan een Porsche Taycan. Zelfs relatief jonge modellen tik je nu al voor relatief weinig geld op de kop. Zo ook deze occasion uit 2020, die inmiddels minder kost dan een Toyota Prius.

Het betreft een Porsche Taycan 4S. Deze vierwielaandrijver was destijds het basismodel. Later verscheen een Taycan RWD die een plekje onder de 4S innam.

Porsche Taycan goedkoper dan Toyota Prius

Vijf jaar geleden werd voor de Porsche Taycan in kwestie ruim 126.000 euro afgetikt. Inmiddels ben je voor veel minder geld het mannetje. De occasion staat nu namelijk te koop voor slechts 46.995 euro. Ongeveer een derde van de nieuwprijs! Daarmee is deze EV nu zelfs goedkoper dan een nieuwe Toyota Prius.

(Afbeelding: AutoTrack / Goedhart Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Goedhart Automotive)

Vanwaar deze relatief gunstige prijs? Heeft deze Porsche Taycan wellicht een enorme kilometerstand? Nee, dat valt reuze mee. De occasion heeft een kleine 129.000 kilometer op de klok. Dat is niet schrikbarend veel. Het is een auto die de markt blijkbaar niet veel meer waard vindt. Dit is namelijk niet de enige. Er zijn op Gaspedaal.nl meerdere Taycans te vinden voor minder dan 50 mille.

Voor een deel zal de fikse afschrijving te maken hebben met het feit dat EV-technologie in hoog tempo ontwikkelt. De elektrische auto’s van nu zijn al veel geavanceerder dan die van vijf jaar geleden.

Lekker rijdende occasion

Wat kun je dan van deze deze Porsche Taycan verwachten? Allereerst een lekker rijdende auto waar je, ondanks zijn elektrische aandrijflijn, zowaar écht stuurplezier in kunt beleven. Hij is dynamisch en heeft de stuurprecisie die je van Porsche kent. Tegelijkertijd lever je dankzij zijn luchtvering niet in op comfort.

Wat de Taycan bijzonder maakt ten opzichte van veel andere EV’s, is zijn versnellingsbak. De elektromotor is gekoppeld aan een tweetraps automaat die de efficiëntie van deze EV ten goede moet komen. De 435 pk die deze occasion biedt, is vandaag de dag niets om over naar huis te schrijven, maar je hebt ook niets te klagen. Met een 0 tot 100-tijd van 4 seconden ben je nog altijd sneller weg bij de verkeerslichten dan de meesten.

WLTP-bereik niet reëel

Het grootste minpunt is de opgegeven actieradius van 408 kilometer. Inmiddels zijn we meer gewend. Bovendien is dit een WLTP-waarde. In de praktijk zul je dat niet gauw halen. Zo kom je achter de daadwerkelijke range van een EV.