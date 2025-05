Deel dit: Share App Mail Tweet

Aan deze ruime, Japanse occasion gaat nooit iets kapot

Je auto moet praktisch zijn en relatief ruim, maar toch ook niet te groot, want je rijdt veel in de stad. Daarbij is je budget bescheiden en wil je geen onverwachte kosten. Geen probleem! Want met deze occasion zit je goed.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor 5.000 euro

We gaan deze week op zoek naar een compacte occasion voor 5.000 euro. Eentje die ruim is vanbinnen en bekendstaat om zijn degelijkheid. Geen zin in een Honda Jazz? Op donderdag en zaterdag hebben we twee andere opties voor je.

Honda Jazz (2008 – 2015)

De Jazz biedt opvallend veel ruimte voor zo’n compacte auto. Twee volwassenen kunnen achterin prima zitten. De achterbank kan verschuiven, waardoor de bagageruimte varieert van 346 tot 399 liter.

De zitting van de achterbank kan ook omhoog klappen, tegen de rugleuning aan. Hierdoor kunnen sommige grote voorwerpen ook vervoerd worden, van kamerplant tot kinderfiets.

De indeling van het dashboard vraagt wat gewenning, met bijvoorbeeld de startknop links. Als echte Honda stuurt en schakelt de Jazz lekker nauwkeurig. Gemiddeld rijdt hij 1 op 14 á 15.

In Alphen a/d Rijn staat een 1,2 ‘Cool’ (2011, 172.000 km) bij een autobedrijf voor € 4.950.

Let hierop bij deze occasion

Voor de eigenaren van een Honda Jazz is de onverstoorbare betrouwbaarheid één van de redenen om zeer tevreden te zijn over hun auto.

Er is bij de normale versies van de Jazz simpelweg niet één euvel bekend dat weleens voorkomt. Laat de Honda tijdig en deskundig onderhouden en hij laat je gewoon niet in de steek.