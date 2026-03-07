Deel dit: Share App Mail Tweet

6.000 euro voor een auto met vleugeldeuren: degelijke, unieke occasion was inspiratiebron voor McLaren

Je hoeft niet veel geld te hebben om een unieke auto te rijden. Zo staat er nu een Toyota Sera te koop voor 6.000 euro. Deze auto heeft vleugeldeuren en was een inspiratiebron voor de McLaren F1.

Gordon Murray, de toenmalige designer van McLaren, gaf eerder toe dat de McLaren F1 deuren heeft die geïnspireerd zijn op deze Toyota. De butterfly doors – strikt genomen geen vleugeldeuren – zien we ook terug op de snelste productieauto van zijn tijd. Hoe dat zit, zie je in bovenstaande aflevering van Sjoerds Weetjes.

Toyota Sera

Deze Toyota Sera is niet zo snel. Hij heeft een 1,5-liter viercilinder die goed is voor 110 pk en 132 Nm aan koppel. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat. Overigens heeft de occasion een leeggewicht van 950 kg. Dit compenseert voor een deel het lage vermogen. Zo snel als hij er misschien uitziet, is hij dus niet. Ga je voor de handbak, dan bespaar je nog eens 40 kilogram.

Een Toyota Sera koop je als je iets unieks wil rijden. Er zijn in totaal minder dan 16.000 exemplaren gebouwd, waarvan nog geen 100 exemplaren buiten Japan zijn geleverd.

Zoals je van een Toyota mag verwachten, is de techniek van de Toyota Sera behoorlijk degelijk. Wel zijn ze wat gevoelig voor roest en gaan de gasveren van de deuren vaker kapot.

Daarbij is het belangrijk om de airco goed te controleren. In de glazen cabine kan het nogal warm worden in de zomer. Rij je schade met de auto, of gaat er iets kapot, dan kan de zoektocht naar onderdelen lastig zijn. Veel onderhuidse techniek wordt gedeeld met auto’s als de Starlet, maar glas en carrosseriedelen zijn soms lastig te vinden.

De gevonden occasion

Desondanks koop je dus voor slechts 6.000 euro een unieke auto. Let wel, de gevonden occasion heeft een verlopen apk. Hij komt uit 1990 en heeft volgens de teller 140.000 kilometer ervaring.