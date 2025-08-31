Deel dit: Share App Mail Tweet

5 sportieve budget-occasions voor iedereen met schakelrijbewijs

Een automaatrijbewijs is als een veterstrikdiploma halen zonder zelf een lus te kunnen leggen: je mist een stuk techniek. Voor iedereen die denkt de rest van zijn leven op Birkenstocks te lopen (blijkbaar is dat weer een hype), zetten wij vijf sportieve budgetauto’s op een rij. Perfect als eerste auto, maar de occasions zijn wel alleen te rijden met een schakelrijbewijs.

Brancheorganisatie Bovag Rijscholen wil dat toekomstige bestuurders alleen nog lessen in een auto met automaat. Dit omdat nieuwe auto’s veelal niet over een derde pedaal beschikken, omdat ze een automatische versnellingsbak hebben of elektrisch zijn.

Bovag lijkt hier een paar belangrijke aspecten te vergeten. Zo wil je misschien ook eens in het buitenland een auto huren die maar zo een handbak kan hebben, is je eerste auto goedkoop en waarschijnlijk dus gewoon een schakelauto en zorgt het koppelingspedaal en de pook in sportieve auto’s voor een van de belangrijkste zaken in het leven: plezier. Mede daarom won de Ford Fiesta ST ook van de Renault Clio RS in de Occasion Battle.

1. Suzuki Swift Sport

De Suzuki Swift Sport van de vijfde generatie Swift is de perfecte sportieve budgetauto als je net je rijbewijs hebt gehaald. Niet alleen blijkt de techniek degelijk, ook is de 1.6 met 136 pk lekker potent en gaat hij gewillig een bocht door. In onderstaande video vergelijken we de Japanner met de Fiat Panda 100HP.

In Nederland vind je voldoende Suzuki Swift Sports. Prijzen beginnen bij zo’n 2.000 euro en voor 4 tot 5 mille kun je al nette exemplaren vinden met niet al te hoge kilometerstanden. Tip: ga voor de eerste generatie Swift Sport met de kleinere koplampen. Deze is lichter en speelser dan de tweede generatie.

2. Fiat Panda 100HP

Ook de Fiat Panda 100HP mag je enkel rijden met een schakelrijbewijs, hij is immers enkel met een handgeschakelde 6-bak geleverd. Zoals in bovenstaande video te zien is hij praktischer dan de Swift, maar biedt hij desondanks veel rijplezier.

Daarbij blijkt de techniek van de Italiaan relatief degelijk. Het aanbod in Nederland is kleiner dan dat van de Suzuki, maar er zijn desondanks voor schappelijke bedragen mooie occasions te vinden. Voor 4.000 tot 6.000 euro kun je een net exemplaar kopen.

3. Fiat Barchetta

De zoektocht naar jouw eerste sportieve auto kan eindigen bij een MX-5. Ze zijn betaalbaar, degelijk, sportief en hebben natuurlijk een open dak. Helaas zijn er zelfs eerste generatie MX-5 te vinden die je met een automaatrijbewijs mag rijden. Gelukkig kom je ze bijna nooit tegen en zijn ze vaak prijzig, maar in dit lijstje hoort de legendarische Miata dus niet thuis.

Zijn voorwielaangedreven concurrent, de Fiat Barchetta, is een leuke alternatieve occasion. Met een laag gewicht en 131 pk komt hij best goed vooruit. Daarbij is de techniek betrouwbaar, al zijn er wel wat aandachtspuntjes.

Prijzen voor een Fiat Barchetta beginnen al bij 1.950 euro. Voor 4 tot 5 mille vind je al mooie exemplaren.

4. Renault Twingo RS

De tweede generatie Renault Twingo is een goede keuze voor een eerste auto. Hij is leuk gestyled, betaalbaar en erg zuinig. Dat laatste is minder het geval bij de Renault Twingo RS, die je tevens enkel mag rijden met een schakelrijbewijs. Maar, zoals je in onderstaande Occasion Battle ziet, krijg je daar wel wat voor terug.

Als je op zoek gaat naar een Renault Twingo RS-occasion moet je minimaal 5.000 euro meebrengen. Voor nettere exemplaren ben je al snel 7.000 tot 8.000 euro kwijt. Toch flink geld voor een eerste auto. Daarom is de vijfde occasion een echte budgetoptie.

5. Ford StreetKa

De Ford StreetKa is een bijzondere onontdekte parel. Het uiterlijk is niet bepaald masculien, maar zijn rijeigenschappen zijn erg leuk. In onderstaande Occasion Battle neemt hij het op tegen de Smart Roadster – waarvoor je geen schakelrijbewijs nodig hebt.

De Ford StreetKa heeft wat aandachtspuntjes, maar is wel betrouwbaar te noemen. Daarbij is het een echte budgetauto. De goedkoopste occasions zijn nog geen 1.000 euro en voor 2.000 euro kun je al nette exemplaren vinden. De ultieme bang for buck!