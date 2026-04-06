Deel dit: Share App Mail Tweet

5 betaalbare cabrio’s om te genieten van de lentezon

Autorijden is duur, dan kun je van iedere rit maar beter een uitje maken. Dat kan met deze vijf betaalbare cabrio’s.

Autovisie vergeleek eerder de Audi A3 en de BMW 1-serie in bovenstaande video. Vind je deze twee niets? Dan is er nog veel meer keuze.

DS 3 Cabrio

Of deze DS 3 wel een échte cabriolet is, moet eenieder maar voor zichzelf beslissen. Feit is dat je al voor minder dan 15k een leuk sturende hot hatch met 208 pk op de kop kunt tikken, waarvan het stoffen schuifdak toch een behoorlijk open rijervaring biedt.

Er zijn wel twee forse obstakels te overwinnen: ten eerste is het aanbod met de topmotorisering zeer schaars, ten tweede wordt die aangedreven door de onbetrouwbare 1.6 THP-motor.

Lancia Flavia Cabriolet

Er is behalve de naam helemaal niets Italiaans aan deze Lancia Flavia. Het is niet meer dan een omgekatte Chrysler 200 Convertible, die van 2012 tot 2014 op de Europese markt werd gevoerd. Mede vanwege het bastaard-imago waren de verkoopcijfers minimaal.

Daardoor rij je wel iets exclusiefs en zijn de prijzen van die paar auto’s die te koop staan schappelijk. Voor minder dan 10 mille kun je met een beetje zoeken een net exemplaar vinden.

Mini Cabrio

Het is waarschijnlijk de minst praktische ‘vierzits’ cabriolet ooit verkocht, maar daar geeft de Mini Cabriolet wel veel rijplezier en het kenmerkende, guitige uiterlijk voor terug.

Voor pakweg 15 mille komen allerlei varianten van meerdere generaties in beeld, waarbij het vooral zaak is om de zeer onbetrouwbare 1,6-liter turbo THPmotoren te mijden als de pest. Latere generaties zijn iets minder krap, maar daardoor ook zwaarder en minder speels.

Opel Cascada

Voor circa 15.000 euro kun je ook een halve klasse hoger rijden met een Opel Cascada. Die heeft niet de premiumstatus van een Audi of BMW, maar is wel een stuk ruimer en mag een echte vierzits cabriolet genoemd worden.

Het nadeel is dat de Cascada op het zware GM Delta II-platform gebouwd is en daardoor als cabriolet rijklaar algauw richting de 1.700 kilo gaat. Daarbij zijn de motoren tamelijk futloos. Voor sportief rijgedrag moet je dus elders wezen.

Volkswagen (New) Beetle Cabrio

Vanzelfsprekend zijn de Golf Cabrio en Eos ook realistische alternatieven voor met name een Audi A3, maar je zou bijna vergeten dat er twee generaties Beetle (en ‘New Beetle’) zonder dak zijn geleverd.

De eerste heeft een uitgesproken vrouwelijk uiterlijk, de tweede was een stuk stoerder en ruimer, maar commercieel aanzienlijk minder succesvol. Het motorenaanbod komt logischerwijs redelijk overeen met dat van de Audi A3.