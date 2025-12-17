Deel dit: Share App Mail Tweet

300 pk-Renault Clio voor 4.700 euro: Facebook-parel kan een van de leukste occasions voor het geld zijn

300 pk in een hatchback, daar kijken we tegenwoordig niet meer van op. Toch moest je er niet lang geleden een Renault Clio V6 voor rijden. Maar je kunt het ook gewoon met een turbo uit een viercilinder halen. Dat is wat bij deze 4.700 euro kostende occasion is gedaan.

We vinden deze Clio op Facebook Marketplace. Let wel, koop dit soort auto’s altijd enkel als je verstand van zaken hebt of dat wil opdoen. Zelfbouwprojecten zijn liefhebbersauto’s die meer aandacht, tijd en onderdelen nodig hebben dan een nieuwe hot hatch met 300 pk, zoals een Volkswagen Golf GTI.

Renault Clio-occasion voor 4.700 euro met 300 pk

In het geval van deze occasion heb je ongetwijfeld nog wat geld over, want hij staat te koop voor slechts 4.700 euro. Dat is voor deze generatie Renault Clio al niet zoveel geld en dan krijg je er ook nog flink wat upgrades bij. Note voor alle Renault-puristen: je kunt nu nog wegklikken.

De wielen, de koplampen en de uitlaat verraden dat deze occasion onder handen is genomen. Met een Garret-turbo, aangepaste drijfstangen, andere zuigers, een nieuw uitlaattraject en software-aanpassingen zou deze Renault Clio 1.8 16V tot wel 300 pk moeten leveren. Overigens zegt de verkoper dat de auto nog niet optimaal is afgesteld en dat hij niet op de rollerbank is geweest.

De auto is verlaagd middels een schroefset en wordt geleverd met originele wielen voorzien van semi-slicks. De advertentie vermeldt dat de auto wat olie lekt, de koelvin niet aanslaat en de carrosserie wat aandacht nodig heeft.

Het is dus een occasion die wat liefde behoeft, maar voor 4.700 euro kan deze turbo-Renault Clio een leuk project zijn. Wie durft het aan?

