Deze 20.000 euro kostende occasion is praktisch en rijdt lekker

Je hebt een werkpaard nodig. Een voertuig dat niet alleen je paardentrailer en caravan trekt, maar waar ook je hele gezin en toebehoren in passen. Zo’n occasion mag wel wat kosten, maar je wil natuurlijk ook niet de hoofdprijs ervoor kwijt zijn. Hij moet vooral degelijk zijn, want dit wordt geen zondagsauto. Je budget? Maximaal 20.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Voor maximaal 20.000 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen praktisch zijn, maar ook een luxe en een hoge zit bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de derde generatie BMW X5. Toch liever iets anders? We hebben eerder al over twee alternatieven voor je geschreven.

BMW X5 2013 – 2018

De X5 is BMW’s capabele vierwielaandrijver. De SUV heeft de typische BMW-styling en is een echte stuurmans-SUV. Dat betekent dat hij niet alleen terreinvaardig, maar ook niet vies van wat bochtenwerk is. Het maximale trekgewicht varieert per motorisering van 2.500 tot 3.500 kg.

De derde generatie BMW X5 (F15) combineert luxe met sportiviteit. Standaard is hij vijfzits, maar optioneel kon je kiezen voor een occasion met derde zitrij. Voorin zit je vorstelijk, en ook de achterpassagiers hebben flink wat ruimte. De bagageruimte is met 650 liter groot genoeg voor een gezinsvakantie, en de neerklapbare achterklep maakt inladen extra makkelijk.

Motorisch is er volop keuze, van de zuinigere 25d viercilinder tot de zescilinder 30d en zelfs de V8’s in de xDrive50i en M50i. Vooral de 30d is een populaire occasion-keuze: krachtig, soepel en goed voor een verbruik van rond de 1 op 14.

Er is een aardig aanbod voor 20.000 euro. We zouden kiezen voor de zwarte BMW X5 XDrive30d automaat (2015, 248.045 km). Deze staat voor € 19.995 bij een autobedrijf in Waddinxveen en is een mooi voorbeeld.

Let hierop bij deze occasion

De achteruitcamera van BMW X5-occasions gaat soms kapot en vervanging kost maximaal 200 euro. Achter is luchtvering optioneel, wat soms breekt. Volledige vervanging hiervan loopt op tot 2.000 euro.

Een rammelende achterklep is bij de BMW X5 vaak opgelost door de vergrendeling bij te stellen. Soms is vervanging bij occasions nodig, waarbij de kosten tot 1.400 euro kunnen oplopen.