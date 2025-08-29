Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 20.000 euro kostende occasion is de perfecte luxe-werkauto

Je hebt een werkpaard nodig. Een voertuig dat niet alleen je paardentrailer en caravan trekt, maar waar ook je hele gezin en toebehoren in passen. Zo’n occasion mag wel wat kosten, maar je wil natuurlijk ook niet de hoofdprijs ervoor kwijt zijn. Hij moet vooral degelijk zijn, want dit wordt geen zondagsauto. Je budget? Maximaal 20.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Voor maximaal 20.000 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen praktisch zijn, maar ook een luxe en een hoge zit bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de tweede generatie Volvo XC90. Toch liever iets anders? De komende dagen komen we met nog twee alternatieven voor je.

Volvo XC90 (2015 – heden)

Met de tweede generatie vernieuwde Volvo in 2015 zijn grootste SUV helemaal. De Volvo XC90 is vooral gericht op luxe en comfortabel rijgedrag, maar is zeker niet vies van hard werken. De occasion moet het hebben van tijdloze styling en flinke binnenruimte. Daarom zijn er genoeg modellen met zeven zitplekken.

Binnenin valt de minimalistische Scandinavische vormgeving op. De hoge zit en de fijne stoelen zorgen voor uitstekend comfort, ook tijdens lange ritten.

Onder de kap van de Volvo XC90 vind je motorvarianten als de T5, T6, B5, B6 en T8. Allemaal mogen ze maximaal 2.700 kg geremd trekken. In de praktijk rijdt de D5-diesel gemiddeld 1 op 13,5, de T6-benzine eerder rond de 1 op 9,3 en de T8 komt uit bij 1 op 10,8 uit.

Er is een redelijk aanbod online. Het occasion-voorbeeld wat wij gekozen hebben is een grijze T8 Twin Engine Automaat (2015, 355.993 km) voor €19.950 bij een autobedrijf in Drunen.

Let hierop bij deze occasion

De tweede generatie Volvo XC90 staat bekend als betrouwbaar, maar er zijn een paar aandachtspunten. Het multimediasysteem loopt soms mogelijk vast of reageert traag; een software-update biedt meestal uitkomst. Ook is het belangrijk om bij de occasion te controleren of de automaat-olie tijdig vervangen is.

Daarnaast komen versleten balansas-modules voor bij zowel benzine- als dieselmotoren; vervanging kost circa 250 euro. Bij de Volvo XC90 T8 kan de ERAD-koppeling, die de achterwielen aandrijft en energie terugwint, stukgaan. Reparatie kost dan minimaal 2.000 euro. Verder kunnen nieuwe luchtvering en adaptieve dempers bij occasions prijzig zijn, als ze stuk gaan.