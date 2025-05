Deel dit: Share App Mail Tweet

Zwarte zaterdagen: deze datums en Europese wegen moet je mijden in de zomer

Zwarte zaterdag is een term die gebruikt wordt voor de drukste dag van het jaar. De dag dat het op de Europese wegen spaak loopt. Ga je deze zomer op vakantie? Dan kun je beter deze wegen op bepaalde datums vermijden.

Met name de weekenden in juli en augustus zijn erg druk. Elektrische rijders kunnen extra drukte bij laadpalen verwachten, al geldt dat niet enkel in de zomervakantie.

De lijst met verwachte zwarte zaterdagen is een goede leidraad om een vakantie met de auto uit te stippelen. Zo voorkom je onnodig stilstaan in de file. De echte zwarte zaterdag vindt 2 augustus plaats. Met name in Frankrijk zijn dan de meeste verkeersproblemen voorzien.

Nederland

Deze zomer gaan de meeste Nederlands niet met het de auto op vakantie, maar met het vliegtuig. Om te voorkomen dat je te laat aankomt op Schiphol, is het verstandig om rekening te houden met extra reistijd op zaterdag 5 en 12 juli. Ook 23 en 30 augustus zijn drukke dagen op de Nederlandse wegen. Daarbij is er een vrijdag waarop je beter niet kunt reizen: 6 juni.

Overigens zijn dit niet écht zwarte zaterdagen te noemen. Met name bij grote steden en op de A1, A12, A27 en A58 richting de Veluwe, Zeeland en Limburg wordt drukte verwacht.

Duitsland

In Duitsland moet je iedere zaterdag van 5 juli tot en met 30 augustus rekening houden met extra reistijd. Met name de A3, A5, A7 en A8 zijn dan overvol, vooral de noord-zuidroutes bij München en Würzburg. Ook de A1 van Hamburg richting Bremen is een probleempunt.

België

De Belgische wegen kennen ook zwarte zaterdagen. Met name 7 en 14 juni zijn druk. Het gaat om de E40 (Brussel–Oostende), E411 (richting Ardennen) en de E19 (Antwerpen–Breda).

Frankrijk

Rijd je zuidelijker richting Frankrijk, dan is natuurlijk de bekende Autoroute du Soleil tussen Parijs en Marseille/Lyon een probleem. Ook de A10 richting Bordeaux en de A9 richting Spanje kunnen erg druk zijn. Vanaf zaterdag 5 juli tot 30 augustus moet je rekening houden met flinke files.

Ook de vrijdagen zijn in die periode druk. De piek-drukte zal deze zomer op 2 augustus plaatsvinden, de échte zwarte zaterdag.

Oostenrijk

In Oostenrijk is de drukte minder dan in Frankrijk. Toch zijn hier van 12 juli tot 6 september ook de zaterdagen erg druk. Met name de A10 (Salzburg–Villach), A12 (Inntal Autobahn) en B179 (Fernpassroute) zijn het probleem.

Zwitserland

In Zwitserland is het nog iets minder druk, maar kunnen er vanaf 5 juli tot 23 augustus toch flinke files ontstaan op zaterdag. De A2 (Gotthardtunnel) en A1 (Zürich–Bern) lopen het vaakst vast rond deze periode.

Italië

In Italië kun je op sommige plekken heerlijk autorijden, maar de A1 (Bologna–Napels), A4 (Turijn–Venetië) en A14 (Adriatische kust) horen niet bij die lekkere wegen. Helemaal niet op de zaterdagen van 5 juli tot en met 23 augustus. Het is dan erg druk op die wegen.

Spanje

Rijd je echt helemaal naar het zuiden? Dan kun je nog steeds drukte verwachten. Ook hier zijn de zaterdagen vanaf 5 juli het probleem. De piek-drukte stopt na 23 augustus. De drukste wegen zijn de AP-7 (Barcelona–Valencia–Alicante) en de A-1 en A-6 rondom Madrid.