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Zwarte zaterdagen 2026: deze datums en Europese wegen moet je mijden in de zomer

Zwarte zaterdag is een term die gebruikt wordt voor de drukste dag van het jaar. De dag dat het op de Europese wegen spaak loopt. Ga je deze zomer op vakantie? Dan kun je beter deze wegen op bepaalde datums vermijden.

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Met name de weekenden in juli en augustus zijn erg druk. Elektrische rijders kunnen extra drukte bij laadpalen verwachten, al geldt dat niet enkel in de zomervakantie.

Zwarte zaterdagen Europese wegen Nederland

Duitsland

België

Frankrijk

Oostenrijk

Zwitserland

Italië

Spanje

De lijst met verwachte zwarte zaterdagen is een goede leidraad om een vakantie met de auto uit te stippelen. Zo voorkom je onnodig stilstaan in de file. De echte zwarte zaterdag vindt in 2026 plaats op zaterdag 1 augustus. Met name in Frankrijk zijn dan de meeste verkeersproblemen voorzien.

Nederland

In Nederland zelf zijn deze zomer geen echte zwarte zaterdagen te verwachten zoals in Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk. Wel moet je rekening houden met extra drukte aan het begin van de zomervakantie. Vooral op de vrijdagen 10 en 17 juli kan de middagspits vroeg op gang komen door vakantieverkeer, wegwerkzaamheden en recreatieverkeer.

Overigens zijn dit niet écht zwarte zaterdagen te noemen. Met name bij grote steden en op routes richting het zuiden, oosten en de kust wordt drukte verwacht. Denk aan de A27, A16 en A2 richting het zuiden, de A1 en A12 richting het oosten en de N57 en N59 in Zeeland.

Duitsland

In Duitsland moet je vanaf begin juli vrijwel ieder weekend rekening houden met extra reistijd. Vooral de weekenden van tot en met 30 augustus springen eruit. Op de zaterdagen 11, 18 en 25 juli en 1, 8, 15, 22 en 29 augustus kan het erg druk worden.

Richting Duitsland Door werkzaamheden aan de A27, A20 en A50 én grenscontroles richting Duitsland bijvoorbeeld bij de A12 moeten vakantiegangers rekening houden met extra reistijd.

Met name de A3, A5, A7 en A8 zijn dan overvol, vooral de noord-zuidroutes bij München en Würzburg. Ook de A1 van Hamburg richting Bremen blijft een bekend probleempunt. De ADAC noemt daarnaast onder meer de A9 en de A99 rond München als drukke routes tijdens de zomervakantie.

België

De Belgische wegen kennen in 2026 minder uitgesproken zwarte zaterdagen dan de grote vakantielanden verder naar het zuiden. Toch kan het ook hier druk worden, vooral op dagen met mooi weer, vakantie-uittocht en verkeer richting kust of Ardennen.

Het gaat vooral om de E40 richting Oostende, de E411 richting de Ardennen en de E19 tussen Antwerpen, Mechelen en Brussel. Ook rond Antwerpen en Brussel kunnen werkzaamheden en lokaal verkeer voor extra vertraging zorgen.

Frankrijk

Rijd je zuidelijker richting Frankrijk, dan is natuurlijk de bekende Autoroute du Soleil tussen Parijs, Lyon en Marseille een probleem. Ook de A10 richting Bordeaux en de A9 richting Spanje kunnen erg druk zijn.

Vanaf het eerste weekend van juli tot en met eind augustus moet je rekening houden met flinke files. Vooral de vrijdagen en zaterdagen zijn in die periode druk. De piekdrukte zal deze zomer op zaterdag 1 augustus plaatsvinden: de échte zwarte zaterdag van 2026. Ook vrijdag 31 juli is een dag om zo veel mogelijk te vermijden.

Oostenrijk

In Oostenrijk is de drukte minder extreem dan in Frankrijk. Toch zijn hier tot en met 6 september ook veel zaterdagen druk. Vooral de weekenden in juli en augustus zorgen voor vertraging.

Met name de A10 tussen Salzburg en Villach, de A12 Inntal Autobahn, de A13 Brennerautobahn en de B179 Fernpassroute zijn het probleem. De ADAC noemt deze routes ook als bekende knelpunten in de Alpen.

Zwitserland

In Zwitserland is het nog iets minder druk, maar kunnen er tot en met 30 augustus toch flinke files ontstaan op zaterdag. Vooral de weekenden rond 1, 8, 15, 22 en 29 augustus zijn druk.

De A2 bij de Gotthardtunnel en de A1 tussen Zürich en Bern lopen het vaakst vast rond deze periode. Ook de A3 richting Chur en de A13 via de San Bernardino-route kunnen druk zijn.

Italië

In Italië kun je op sommige plekken heerlijk autorijden, maar de A1 tussen Bologna en Napels, de A4 tussen Turijn en Venetië en de A14 langs de Adriatische kust horen niet bij die lekkere wegen. Helemaal niet op de zaterdagen van tot en met 29 augustus. Het is dan erg druk op die wegen.

Ook de A22 Brennerroute is een belangrijk knelpunt voor vakantiegangers die via Oostenrijk naar Italië rijden.

Spanje

Rijd je echt helemaal naar het zuiden? Dan kun je nog steeds drukte verwachten. Ook in Spanje zijn de zaterdagen vanaf nu het probleem. De piekdrukte loopt door tot en met het laatste weekend van augustus.

De drukste wegen zijn de AP-7 langs de Middellandse Zee, onder meer bij Barcelona, Valencia en Alicante, en de A-1 en A-6 rondom Madrid. De Spaanse verkeersdienst DGT verwacht in juli en augustus 2026 meer dan 104 miljoen langeafstandsverplaatsingen over de weg. Extra drukte is voorzien rond 31 juli tot en met 2 augustus, 14 tot en met 16 augustus en 28 tot en met 31 augustus.