Zuid-Koreaanse president: ‘China heeft Korea ingehaald op technologisch gebied, of zelfs overtroffen’

China is al jaren bezig aan een technologische opmars met grote nieuwe merken die veel marktaandeel veroveren. Ook de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung zegt dit in een interview met China Media Group (CMG).

Let wel, het Chinese CMG is een van de media die behoorlijk beïnvloed kan worden door de Chinese Communistische Partij. Het komt vaker voor dat quotes net iets worden verdraaid in het voordeel van het Chinese narratief.

China heeft Korea ingehaald op technologisch gebied

Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Lee Jae-myung zich positief heeft uitgelaten over de Chinese technologie. De Chinese president Xi Jinping ontving maandag Jae-myung om de banden tussen de landen aan te halen, ook al is er momenteel behoorlijke industriële concurrentie.

China heeft op sommige gebieden een groot deel van de wereld (zo niet de hele wereld) overtroffen. Denk bijvoorbeeld aan de opmars van de Chinese elektrische auto, maar ook zeker aan merken als Xiaomi, dat met bijvoorbeeld smartphones en televisies serieuze concurrentie bieden aan Samsung.

Zuid-Korea belangrijk voor auto-industrie

Overigens is het bepaald niet zo dat Zuid-Korea onbelangrijk is in de auto-industrie. Sterker nog, het land is een erg belangrijke speler op het gebied van accu’s en andere onderdelen. Daarbij heeft het land met het Hyundai-concern een serieuze positie op de wereldmarkt.

China heeft Korea misschien overtroffen met grote fabrieken (zelfs de grootste ter wereld) en gigantische testcentra, maar van totale overtreffing is nog geen sprake. Beide landen hebben elkaar in de auto- en techsector. Voorlopig wordt vooral aangestuurd op samenwerking. In het hightech Korea weten ze immers erg goed hoe ze echt concurrerende auto’s moeten maken.