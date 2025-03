Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo ontzettend veel kost het hebben van een auto ieder jaar!

De kosten van autorijden zijn hoog, dat weten we allemaal. Toch blijven we het doen, want met een vierwieler voor de deur zijn we flexibel, hebben we lol en kunnen we onze buurman de ogen uitsteken. Maar man, wat kost het veel!

Hoeveel? Dat heeft het verhuurbedrijf Sixt onderzocht. Niet voor heel Nederland, maar voor de twintig grootste gemeentes. En dan blijkt dat mensen daarin gemiddeld 9.275 euro per jaar aan hun geliefde auto uitgeven.

Wegenbelasting, brandstof, afschrijving

De onderzoekers hebben verschillende kostenposten meegenomen in hun berekening: wegenbelasting, brandstof, afschrijving bij 11.000 kilometer per jaar, onderhoud, reparatie, parkeervergunning en ook de kosten van parkeren.

Volgens het Nibud zijn de kosten van vervoer tussen 2015 en 2023 met bijna dertig procent gestegen en is een auto voor veel gezinnen en stellen met één modaal inkomen al niet meer te betalen. Dat begrijpen we wel als de kosten inderdaad op ruim 9.000 euro per jaar uitkomen.

Utrecht en Amsterdam het allerduurst

In de gemeentes Utrecht en Amsterdam is het hebben van een auto het duurst, zo meldt Sixt, want daar betaal je gemiddeld meer dan 10.000 euro per jaar voor de verschillende kosten. Nou heeft dat deels te maken met de prijs van parkeren en een parkeervergunning in de twee steden.

In Breda een heel stuk ‘goedkoper’ uit

In gemeentes waar dat niet aan de orde is, zal het gebruik van een auto dus stukken minder duur zijn. Neem Breda, dat in het onderzoek op plek twintig staat. De kosten voor parkeren zijn daar maar 239,20 euro, niet meer dan 1.400 euro, zoals in Utrecht en Amsterdam.

De totale kosten in Breda zouden daarmee uitkomen op 8.863 euro, waarmee het de ‘goedkoopste’ grote gemeente is. Het bedrag van 8.863 euro is 28,54 procent van een gemiddeld jaarinkomen. In Groningen zijn inwoners zelfs 36,28 procent van hun inkomen kwijt aan de auto.