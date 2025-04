Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel km/h te hard kun je echt langs een flitser rijden zonder boete

De flitsmarathon is in volle gang en dus moet je extra goed opletten om geen bekeuring te krijgen. Maar hoe hard kun je eigenlijk langs een flitser rijden zonder een boete te krijgen?

Het kan zijn dat je weleens langs een flitsplaats of mobiele flitser bent gereden met een te hoge snelheid. Niet altijd resulteert dat in een boete.

Tellerafwijking auto

Allereerst komt dit doordat jouw auto een tellerafwijking heeft. Volgens de EU-regels mag de kilometerteller maximaal 10 procent + 4 km/h afwijken. Daarbij mag de teller geen lagere snelheid aangeven dan de werkelijke snelheid. Daarom rijdt je auto altijd iets langzamer dan je op de teller afleest.

Meetcorrectie flitser

Maar ook als je iets harder langs een flitser rijdt dan toegestaan, hoef je niet altijd een bekeuring te verwachten. Dit komt onder andere doordat de er altijd een meetcorrectie plaatsvindt.

Flitsmarathon Deze week is een zogenaamde flitsmarathon gaande. Naast Nederland zijn ook onze buurlanden aangesloten. De tweede flitsweek van dit jaar vindt plaats in de week van 4 tot en met 10 augustus.

Bij minder dan 100 km/h bedraagt de correctie 3 km/h, bij meer dan 100 km/h bedraagt het 3 procent. Rijd je dus 103 km/h langs een 100 km/h-flitser, dan krijg je geen boete.

Ondergrens bekeuring

Sowieso schrijft de wet een ondergrens voor bekeuringen voor. Pas vanaf 4 km/h te hard word je beboet. Rijd je dus 96 km/h waar je 90 km/h mag, dan gaat hier 3 km/h van af. Dit betekent dat de gecorigeerde snelheid op 93 km/h uitkomt. Dit valt onder de 4 km/h overschrijding en dus krijg je geen boete. Rijd je op dezelfde weg 97 km/h, dan krijg je wel een boete voor 4 km/h te hard rijden.

Hoewel je nu weet hoe snel je exact langs een flitser kan rijden zonder boete, is het natuurlijk niet slim om het lot te tarten. Een kleine afwijking kan dan al zorgen voor een bekeuring. Wist je trouwens dat er een minimale afstand tussen een flitser en een snelheidsbord moet zitten?

Te hard langs flitser in het buitenland

In het buitenland kun je niet altijd met dezelfde hogere snelheid langs een flitser rijden. Zo geldt in Frankrijk een marge van 5 procent en zijn er in België geen marges meer op snelwegen. Op andere wegen bij onze Zuiderburen kan een correctie van 6 procent gelden, maar dat is niet altijd het geval.

Duitsland kent eenzelfde systeem als Nederland, maar schrijft pas boetes uit vanaf 20 euro. Ook Italië kent zo’n systeem, maar dan met 5 procent of 5 km/h correctie.