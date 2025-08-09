Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel harkt beruchtste flitspaal van Nederland dagelijks binnen

Flitspalen zijn de uitvinding van de eeuw. Althans, voor de overheid. Niet alleen pogen ze de snelheid van weggebruikers in toom te houden, ook rolt er dagelijks bakken met geld richting de staatskas. En dat zonder er al te veel manuren aan kwijt te zijn. Met name de flitspaal bij de A16 bij Rotterdam-Kralingen is een ware cash cow.

Dat is namelijk de meest actieve flitser van ons land. Tussen januari en april van dit jaar heeft de flitspaal maar liefst 21.105 hardrijders op de bon geslingerd. Benieuwd wat de meest beruchte flitspaal bij jou in de buurt is? Dat check je hier.

Flitspaal haalt 13.564 euro per dag binnen

Ruim 21.100 boetes uitgeschreven in vier maanden. Afgerond komt dat neer op 176 bekeuringen per dag. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde boetebedrag voor een snelheidsovertreding 77,07 euro. Als we daarmee rekenen, blijkt dat de meest beruchte flitspaal van Nederland maar liefst 13.564 euro per dag binnenhaalt. Vermoedelijk zelfs nog meer, gezien de boetebedragen dit jaar zijn gestegen.

In totaal hebben hardrijders de staatskas vorig jaar met zo’n 500 miljoen euro gespekt. Het toont nog eens aan dat de automobilist nog steeds een belangrijke inkomstenbron is voor de overheid. Uiteraard benadrukken de beleidsmakers vooral het veiligheidsaspect, zoals ook het geval bij de flitsmarathon van deze week.