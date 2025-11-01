Zoveel had Tesla méér kunnen verkopen als Elon Musk zich had gedragen
Meer dan in Europa zijn het in de Verenigde Staten vooral progressieve mensen die een elektrische auto kopen of leasen. En dat heeft Tesla in de afgelopen drie jaar enorm veel klanten gekost, zo blijkt nu uit een onderzoek.
In het kort komt de conclusie ervan op het volgende neer: Tesla had in de afgelopen drie jaar in de VS tussen de 1 en 1,25 miljoen auto’s méér kunnen verkopen als topman Elon Musk zich een beetje had ingehouden.
Steun voor extreemrechtse partij
Musk kocht Twitter in oktober 2022 en doopte het platform later om tot X. Niet alleen daarmee heeft hij potentiële Tesla-klanten weggejaagd, maar ook met zijn steun voor de extreemrechtse AfD in Duitsland, zijn ‘vriendschap’ met Donald Trump en zijn dubieuze rol in diens regering.
Tesla-concurrenten profiteerden
Het National Bureau of Economic Research (NBER) becijferde bovendien dat het gedrag van Musk niet alleen invloed heeft gehad op de verkopen van Tesla, maar ook op die van concurrerende merken. Die hebben juist geprofiteerd van weglopende Tesla-klanten, met hogere verkopen tot gevolg.
Elon Musk eerste biljonair ooit?
In die zin is het opmerkelijk dat Tesla koste wat kost Musk als CEO wil behouden. De fabrikant heeft de rijkste man ter wereld een buitensporig pakket aan beloningen in het vooruitzicht gesteld, waarmee hij mogelijk de eerste biljonair ooit kan worden.
Levensgevaarlijke ‘Tesla-deurhendels’: RDW eist betere regels
Terwijl het vrij duidelijk is dat de dalende verkoopcijfers van Tesla niet alleen te maken hebben met het verouderde modellengamma van het merk en de toegenomen concurrentie, maar ook met het gedrag van Musk, dat op z’n zachtst gezegd nogal polariserend is.
