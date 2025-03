Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel geld verwacht BMW te verliezen door alle importheffingen

BMW heeft dit jaar te maken met Europese importheffingen (op in China gebouwde EV’s) en Amerikaanse importheffingen (op staal, op aluminium en op auto’s uit Mexico). Daardoor verwacht de fabrikant enorm veel geld te verliezen.

Er is een handelsoorlog aan het ontstaan tussen China, Europa en de VS, die wordt uitgevochten met tal van heffingen. BMW denkt daar last van te zullen krijgen en becijfert dat het dit jaar zo’n 1 miljard euro minder zal verdienen.

BMW grootste exporteur van de VS

BMW voert ongeveer de helft van al zijn in Duitsland gebouwde auto’s uit en is bovendien de grootste auto-exporteur van de VS. Het concern is dus kwetsbaar voor importheffingen en de onzekerheid die daarbij komt kijken.

Wispelturig gedrag van president Trump

Want de verwachting van 1 miljard euro minder inkomsten is gebaseerd op een heel jaar met hogere importtarieven, terwijl BMW zelf ook al toegeeft dat dat waarschijnlijk niet zo’n vaart zal lopen. Al helpt die onzekerheid natuurlijk ook niet.

Die speelt met name in de VS, waar president Trump als een wispelturig kind met heffingen strooit en ze dan meteen weer intrekt. Hij heeft bijvoorbeeld al twee keer tarieven voor Canada en Mexico ingesteld en ze daarna gelijk weer teruggedraaid of gepauzeerd.

Last van moeilijker wordende Chinese markt

Net als andere Duitse fabrikanten heeft BMW last van de steeds moeilijker wordende Chinese markt. De Chinese consument koopt Chinees en laat Westerse merken steeds vaker links liggen. Daarom richt BMW zich meer op Amerika, waar de situatie dus weinig voorspelbaar is.

Winst BMW daalde in 2024 een derde

“We kunnen nóg meer auto’s in de VS gaan produceren”, zegt financieel directeur Walter Mertl, “maar dat is uiteraard niet goedkoop.” BMW maakte vorig jaar 7,68 miljard euro winst. Dat is meer dan een derde minder dan in 2023.