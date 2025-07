Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel geld verliest Volvo nú al op de ES90 en EX90

Volvo heeft een opmerkelijke aankondiging gedaan. Het bedrijf schrijft omgerekend 1 miljard euro af op de ES90 en EX90. De verwachting is namelijk dat beide modellen veel minder geld zullen opbrengen dan verwacht.

Zo meldt Volvo dat de nettowinst dit jaar 800 miljoen euro lager zal uitkomen, alleen al door de ES90 en EX90. Bij de ES90 – die in China wordt gebouwd – zijn vooral de importheffingen in de Verenigde Staten en Europa het probleem. De EX90 is eigenlijk vooral zelf problematisch.

Volvo EX90 bleek nog niet af

Een paar maanden geleden mochten journalisten voor het eerst met Volvo’s grote SUV rijden en dat liep uit op een teleurstelling. De auto was niet af. Volvo had extra ontwikkelingstijd nodig om allerlei software- en sensorproblemen op te lossen. Vandaar dat de marktintroductie van de EX90 werd uitgesteld.

EX30 was ook al niet perfect

In die zin moet Volvo wel oppassen voor zijn goede reputatie, want ook de EX30 was niet perfect toen-ie in de verkoop ging. Sterker nog, dat is de elektrische crossover nog steeds niet, met zijn overduidelijke kostenbesparingen in het interieur en zijn gemankeerde bedieningsconcept.

Waardevermindering op balans

Afijn, Volvo maakt nu voor de ES90 en EX90 een ‘one-off non-cash impairment charge’ bekend. Dat houdt in dat de waarde van beide modellen op de balans drastisch wordt verlaagd, omdat de verwachting is dat ze gedurende hun levenscyclus minder geld zullen opbrengen dan verwacht.