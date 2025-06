Deel dit: Share App Mail Tweet

Zorgen over verkeerschaos NAVO-top: dit zijn de afsluitingen

Er zijn grote zorgen over de verkeerschaos die de NAVO-top gaat opleveren. Er worden verschillende wegen afgesloten. We zetten alle afsluitingen op een rijtje.

De NAVO-top vindt op 24 en 25 juni plaats in Den Haag. Er komen tientallen wereldleiders en ministers naar Nederland. Met name in de Randstad heeft dit gevolgen voor de automobilist.

Door de NAVO-top worden in Nederland verschillende wegen afgesloten. De uitsluitingen hebben alles te maken met het vervoer van wereldleiders.

De wereldleiders landen natuurlijk massaal op Schiphol. Daarom wordt met name tussen de luchthaven en Den Haag veel verkeerschaos verwacht.

A5 Raasdorp – De Hoek

De A5 wordt tussen knooppunt Raasdorp (A9) en knooppunt De Hoek (A4) op zondagmiddag 22 juni afgesloten. Vrijdagmorgen 27 juni gaat de weg pas weer open.

A4 De Hoek – Burgerveen

Ook de A4 wordt van zondagmiddag 22 juni tot vrijdagmorgen 27 juni afgesloten voor de NAVO-top. De snelwegen die dicht zijn, worden afgezet met een barrière.

A44 Burgerveen – Wassenaar

De A44 wordt ook afgesloten. Het gaat om het stuk van de weg tussen Burgerveen en Wassenaar. De afsluiting wordt op zondagavond opgezet en zal tot vrijdagochtend blijven staan.

N44 Den Haag – Rozenweg (Wassenaar)

Tussen Den Haag en de Wassenaarse Rozenweg vind je ook een afsluiting. Deze geldt van zondagavond tot vrijdagochtend.

N440 Hubertustunnel naar World Forum

De N440 wordt voor een klein deel afgesloten om de leiders aanwezig bij de NAVO-top naar het World Forum te vervoeren. Hoewel de hinder in Den Haag zelf lijkt mee te vallen, worden dorpen als Wassenaar, Katwijk en Noordwijk door het afsluiten van de hoofdwegen meer geïsoleerd. Daarbij staan alle kleine afgesloten wegen niet aangeven op de kaart.

N434 Corbulo-tracé

De N434 (Corbulo-tracé) wordt kort afgesloten. Woensdagmiddag 25 juni wordt er een blokkade geplaatst die in de avond alweer verdwijnt.

Voorkom verkeerschaos

Om verkeerschaos te voorkomen roept Rijkswaterstaat op om om te rijden via onderstaande omleidingsroutes. Mijdt daarbij de Randstad zoveel mogelijk en maak meer gebruik van het ov en de fiets. In Den Haag zelf worden echter ook fietspaden afgesloten.

Hoewel Rijkswaterstaat mensen vraagt om te rijden, zegt slechts 29 procent van de ondervraagden zijn of haar reisgedrag aan te passen. Daarbij kan een ongeluk op een van de alternatieve routes als snel zorgen voor verkeerschaos.

NAVO-top en verkeerschaos mijden

